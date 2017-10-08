'Sağlık' reklamlarına 1,8 milyon lira ceza

08 Ekim 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yılın 9 ayında sağlık sektöründe tüketiciyi aldatan 127 reklama durdurma cezası, 36 reklama ise 1,8 milyon lira tutarında idari para cezası verildiğini bildirdi.

Tüfenkci, aldatıcı tanıtımlarda kullanılan 'doğal tedavi uzmanı, tedavi uzmanı, profesyonel masör ve bioenerji uzmanı, reiki master' gibi unvanlarla hastaların istismar edildiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmayan kuruluşlarda ve sertifikası olmayan kişilerce uygulanan "sülük tedavisi, hacamat, refleksoloji" gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi işlemlerin tüketiciyi aldattığını anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu: "Güzellik salonu statüsündeki işyerlerinde doktorlar tarafından uygulanması gereken işlemlerle ilgili tedavi görüntülerine, hastaların öncesine ve sonrasına ait fotoğraflara yer verildiği, kuruluşlarının "güzellik salonu" yerine "güzellik merkezi", "estetik merkezi", "saç ekim merkezi" gibi mevzuatta tanımı olmayan isimlendirmelerle kendilerinin sağlık kuruluşu olduğu algısını oluşturdukları, dolayısıyla tüketicileri yanılttığı ve aldattığı görülüyor."

Öte yandan, muayenehane, özel hastane, tıp merkezi, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi gibi "sağlık kuruluşu" olarak ruhsatlandırılan kuruluşlara ait tanıtımlarda hassas olunması gerektiğine dikkati çeken Tüfenkci, hasta ve tedavi görüntülerinin kullanıldığı tanıtımların sınırını aşarak reklama dönüştüğünü ve sağlık mevzuatında yer alan "reklam yasağına" aykırılık oluşturduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA