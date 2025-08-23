Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi: En önemli kazanım...

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan,, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile uzlaşmaya varılan 11 hizmet kolundan sağlık ve sosyal hizmetlerdeki kazanımlara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan 850 bin çalışan adına toplu sözleşme masasına oturduklarını belirten Doğan, görüşmeler sonucu yetkili konfederasyon Memur-Sen ile kamu işvereninin, oransal zam konusunda anlaşamadığını ancak hizmet kollarında sendikalarla anlaşma sağlandığını anımsattı.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası olduklarını ifade eden Doğan, bu hizmet kolunda önemli kazanımlar elde ettiklerini bildirdi.

Doğan, bu kazanımların Ocak 2026 itibarıyla uygulanacağını belirterek "Bu kazanımların en önemlilerinden bahsedecek olursak, gece saatlerinde nöbet tutan hemşire, ebe, hekim, paramedik ve 40'a yakın meslek grubuna, gece tazminatı verilmesini sağladık. Bu bizim için çok önemliydi" dedi.

Sağlık çalışanlarının gece çalışma tazminatı alabilmeleri için bilimsel çalışmalar yürüttüklerini anlatan Doğan, bu konuda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) normları üzerinden hareket ettiklerini kaydetti.

'Sağlık çalışanlarına yılda 2 defa forma verilecek'

ILO'nun 20.00-08.00 saatleri arasındaki çalışmaları, "gece çalışması" olarak kabul ettiğini aktaran Doğan, "Saat 20.00 ila 08.00 çalışan ebe, hemşire, hekimin saatlik ücretinde yüzde 10 artırım sağlattık. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı dediğimiz ebe, hemşire, hekim, anestezi teknisyeni, laboratuvar teknisyeni ve 40'a yakın meslek grubunun giyim yardımının da ayni olarak verilmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının yoğun bakımda ya da servislerde yoğun çalışırken giydikleri formaların, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesini talep ettiklerini bildiren Doğan, bu formaların yılda 2 defa Bakanlıkça temin edileceğini kaydetti.

Diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi çalışanların taban ek ödemelerinde mağduriyetleri olduğuna işaret eden Doğan, şu ifadeleri kullandı:

- Bu mağduriyetlerin giderilmesi için Sağlık-Sen olarak çok yoğun çaba sarf ettik ve bu arkadaşlarımızın taban ek ödeme katsayılarının 0,32'den 0,42'ye çıkarılmasını sağladık. Bu ne demek? Bu arkadaşlarımızın 1200 liradan fazla kazanım elde etmesini sağladık.

- Sağlık hizmetleri sınıfında çalışan diğer hemşire, ebe grubu arkadaşlarımızın da 0,37'den 0,42'ye tabanlarının artırılmasını sağladık. Bu da 700 liraya tekabül ediyor. Bu taban ek ödeme artışlarından sadece Sağlık Bakanlığı değil, üniversite hastanelerinde çalışan ebe, hemşire gibi arkadaşlarımız da faydalanacak."

Toplu sözleşmeyle elde ettikleri bir diğer kazanımın, 112 Acil Sağlık birimlerinde çalışan paramedik, acil tıp teknisyeni (ATT) ve şoförlerle ilgili olduğunu bildiren Doğan, bu çalışanların taban ek ödemelerinde de 1500 lira civarında bir artış olacağını söyledi.

Doğan, şöyle devam etti:

"Asli görevinin yanında ambulans şoförlüğü yapan ATT ve paramedik arkadaşlarımız vardı, bunların da net teşvik katsayılarına ilave olarak puan artırımı sağladık. Bununla birlikte bir ATT, bir paramedik ek olarak şoförlük hizmeti veriyorsa 1000 lira civarında bir ücret hesabına yatacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarımız var. Burada Çocuk Evi Koordinasyon Merkezlerimiz var. Burada görev yapan sosyal hizmet uzmanı gibi personelimizin de 1200 lira artış almalarını sağladık.

'Gece nöbeti tazminatı almayı çok önemsiyoruz'

Doğan, bu toplu sözleşme sürecinde elde ettikleri kazanımları yeterli görmediklerini ve bunları geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Sağlık çalışanlarının gece nöbeti tazminatı almalarını çok önemsediklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

- Elimde çeşitli hastanelerden nöbet listeleri var. Bir hemşire, bir ebenin tutacağı haftalık nöbet listesi. Normal şartlarda devlet memuru haftada 40 saat, ayda 160 saat çalışır ama hemşiremizin, ebemizin nöbet listesine baktığımız zaman 160 saat artı 80 saat diyor. Yani ayda 80 ila 110 saat fazla çalışıldığını görüyoruz. Gece nöbeti tazminatını bu kadar önemsememizin sebeplerinden biri bu."