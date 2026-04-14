Sağlıklı beslenme lüks oldu: 3 ayda maliyet yüzde 20’yi aştı

Türkiye’de sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti hızla yükseliyor. Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan “İdeal Beslenme Endeksi”, 2026 yılının ilk üç ayında gıda harcamalarında ciddi bir artış yaşandığını ortaya koydu.

TÜBER 2022 rehberine göre oluşturulan standart gıda sepetleri üzerinden hesaplanan veriler, özellikle temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışlarının hane bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdığını gösteriyor.

Düşük gelir grupları daha fazla etkileniyor

Rapora göre gıda harcamalarının bütçe içindeki payı gelir seviyesine göre büyük farklılık gösteriyor. 2024 verilerine göre en düşük gelir grubundaki haneler harcamalarının yüzde 30,4’ünü gıdaya ayırırken, bu oran en yüksek gelir grubunda yüzde 12,8 seviyesinde kalıyor. Bu durum, düşük gelirli hanelerin gıda fiyatlarındaki artışlardan daha sert etkilendiğini ortaya koyuyor.

Üç farklı hane modeli incelendi

Endeks kapsamında Türkiye’deki demografik yapıyı temsil eden üç farklı hane modeli oluşturuldu. Bu modeller, farklı yaş grupları ve ihtiyaçları dikkate alarak beslenme maliyetlerinin karşılaştırmalı analizini mümkün kıldı.

Günlük maliyetler hızla yükseldi

Dört kişilik bir aileyi temsil eden “Aile 1” için günlük beslenme maliyeti yalnızca Ocak ayında yüzde 6,3 artarak 1.171 liradan 1.245 liraya yükseldi. “Aile 2” ve “Aile 3” için de Ocak, Şubat ve Mart aylarında dikkat çekici oranlarda artışlar kaydedildi.

Üç ayda çarpıcı tablo

Endekse göre 2026’nın ilk çeyreğinde kümülatif artış oranları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. “Aile 1” için yüzde 14,1, “Aile 2” için yüzde 20,2 ve “Aile 3” için yüzde 18,1 oranında maliyet artışı hesaplandı. Uzmanlar, aylık artışların sınırlı görünse de toplam etkisinin hane bütçelerinde ciddi baskı yarattığını vurguluyor.