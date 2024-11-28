Sahte dolar krizinde bomba ayrıntı: Şehirlerin isimleri belli oldu, bu kentlere dikkat!

Türkiye piyasalarda dolaşımda olan ve gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu sahte dolar kriziyle çalkalanıyor.

Sahte dolarlar, ATM’ler ve para sayma makineleri tarafından da anlaşılamadığı için bankalar ve döviz büroları 50 ve 100 dolar alıp satmayı bıraktı.

Habertürk’ten Çetiner Çetin’in haberine göre; sahte dolarların güneydoğu sınırından Türkiye’ye sokulduğu düşünülüyor.

Sahte dolarla ilk işlemler de Antalya, İzmir, Gaziantep ve İstanbul gibi turistik kentlerde yapıldı.

Antalya’da kripto para

Yüzbinlerce sahte doların Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da yüzbinlerce dolarlık bir işlemde kullanılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Habere göre; Rusya ve çeşitli Arap ülkeleriyle ticaret yapanlar ödemelerini 1 dolara denk gelen bir kripto para olan Tether (USDT) ile yapıyor. Bazı döviz büroları dolar, Euro alarak Tether satıyor. Tether ise müşterinin soğuk cüzdanına aktarılıyor.

Kaynakların verdiği bilgiye göre; geçen günlerde Antalya'da yüzbinlerce dolarlık bir kripto para alımı gerçekleştirilmek istendi. Alımlar ise sahte dolarlarla yapılacaktı.

Ancak ATM’lerin ve para sayma makinlerinin anlamadığı sahte parayı uzmanlar paraları elle kontrol ederek tespit etti.

Turistik kentler seçiliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları'na göre; İstanbul’da 15 milyon 655 bin 924 kişi, İzmir’de 4 milyon 462 bin 56 kişi, Antalya’da 2 milyon 688 bin 4 kişi ve Gaziantep’te 2 milyon 154 bin 52 kişi yaşıyor.

Toplamda bu dört şehirde 25 milyon 212 bin 62 kişi yaşıyor. Kentlerin turistik olduğu düşünüldüğünde ise sahte dolarların şimdiden dünyaya yayıldığını düşünmek mümkün.