Sakarya Gaz Sahası’nda bir aşama daha tamam
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası’nın gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla bağlandığını bildirdi.
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TPAO’nun Twitter hesabından, “Sakarya Gaz Sahası’nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı.” paylaşımı yapıldı.
Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı’na getirildikten sonra 1 Aralık’ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.