SAMEKS eylülde 1,6 puan düştü

29 Eylül 2017

Eylül ayı Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) verileri İstanbul’da açıklandı. SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 54,8 değerine geriledi. Gözlenen bu azalışta hizmet endeksinin 3,0 puan azalarak 52,2 puana gerilemesi etkili olurken, sanayi endeksi de 1,7 puanlık azalışla 58,0 puana geriledi. Böylece SAMEKS, 54,8 puanlık değeriyle eylül ayında ekonomik aktivitedeki hareketliliğin devam ettiğini gösterdi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan,temmuz ayında 59,3 puanla tarihi zirvesini gören SAMEKS Bileşik Endeksinin ağustos ve eylül ayında sırasıyla 56,4 ve 54,8 seviyesinde gerçekleştiğini ve yılın üçüncü çeyreğini 56,8 puan ortalamasıyla kapattığını belirtti. Kaan, “Bu değer 55,3 puanlık ikinci çeyrek ortalamasıyla kıyaslandığında, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla hızını artırarak büyümeyi sürdürdüğü görülmektedir.

Hizmette 6 ayın dibi

Sanayi sektöründe önceki aya göre ivme kaybı gözlenmiş olmasına karşın, alt endeksler itibariyle üretim, yeni sipariş, satın alım ve istihdamdaki artışlar Eylül 2017 döneminde de sürdü. Hizmet sektöründe ise girdi alımlarının sert bir şekilde hız kaybetmesi iş hacmini 50 referans puanının altında tutmuş ve böylece SAMEKS Hizmet Endeksi son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Endekslerde gözlenen hız kaybına rağmen SAMEKS’in 50 referans değeri üzerinde seyretmesi reel sektörün dinamizminin sürdüğünü gösteriyor. Bu bağlamda 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüyen Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte bu performansını da aşarak yüksek oranlı pozitif büyüme alışkanlığını sürdürdüğünü tahmin edebiliriz” şeklinde konuştu.

Sanayi Endeksi 58,0 seviyesinde

SAMEKS Sanayi Endeksi, 2017 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 58,0 seviyesine geriledi. Bu gelişmede firmaların yeni siparişlerinde meydana gelen 1,4 puanlık hız kaybı belirleyici olurken, buna bağlı olarak sektöre ilişkin üretim 3,6 puan azalarak 58,1 seviyesine indi.

Hizmet Endeksi 52,2 değerinde

SAMEKS Hizmet Endeksi; aynı ay bir önceki aya göre 3,0 puan azalarak 52,2 değerine düştü. İş Hacmi (6,0 puan), Satın Alım (8,2 puan), ve İstihdam (1,4 puan) alt endekslerinde gerçekleşen azalışlar, hizmet sektöründe gözlenen hız kaybının en önemli belirleyicileri oldu.