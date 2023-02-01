Samsun, 2022 yılında 176 ülkeye 83 fasılda ihracat gerçekleştirdi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.

Salih Zeki Murzioğlu, 2021 yılında 1 milyar 272 milyon 514 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Samsun’un 2022 yılında ise, 1 milyar 317 milyon 598 bin dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Samsun’un 2022 yılında toplam 176 ülke ve 6 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, Hollanda, ABD, Fas ve Peru olduğunu bu ülkeleri ise Gürcistan, Yemen ve Birleşik Krallık’ın takip ettiğini belirtti.

Murzioğlu ayrıca, Samsun’un, geçen yıl yaptığı ihracatla Türkiye sıralamasında 19’uncu basamakta olduğunu da sözlerine ekledi.

En fazla ihracat yapılan ürünler

2022 yılı döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında açıklamada bulunan Başkan Zeki Murzioğlu, Samsun’da geçen yıl en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında, ‘değirmencilik ürünleri’, demir ve çelik’, ‘motorlu kara taşıtları’, ‘kazanlar, makinalar ve mekanik cihazlar’ ve ‘balıklar ve kabuklu hayvanlar’ geldiğini, bunları da ‘demir veya çelikten eşya’, ‘elektrikli makina ve cihazlar’, ‘silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı’, ‘kauçuk ve kauçuktan eşya’ ile yenilen meyveler ve sert kabuklu meyvelerin takip ettiğini aktardı.

Samsun’un 2022 yılında 86 fasılda ihracat yaptığını söyleyen Murzioğlu, “Bir önceki yıla göre değerlendirdiğimizde ihracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da arttı. Bunlar ilimiz adına sevindirici gelişmeler” dedi.

Üretim ve yatırıma destek vurgusu

Açıklamasında, Samsun’un tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını 2021 yılında geçtiğine dikkati çeken Başkan Murzioğlu, 2022 yılındaki ihracatın, 2021 yılı rakamlarını geçtiğini belirtti.

“Ülkemizin ve şehrimizin kalkınma için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz” diyen Murzioğlu, sanayicinin kazanmasının yeni yatırım, yeni istihdam kapıları demek olduğunun altını çizdi.

İstihdam sağlayarak, üreterek ülkenin ve şehrin büyümesine katkı sağlayan tüm işletmeleri kutladığını ifade eden Murzioğlu, “Başarıları daim olsun. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Oda olarak bunun çabasındayız” ifadelerini kullandı.

İhracata yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesine 7/24 destek verdiklerini belirten Murzioğlu, 2022 yılında 48 bin 91 adet Dolaşım ve Menşe Belgesini elektronik ortamda onayladıklarını, 5 firmaya profesyonel ihracat danışmanlığı verdiklerini, 13 firmaya dış ticaret istihbaratı sağladıklarını anlattı. İhracatta en önemli eksiklerden birinin kalifiye dış ticaret elemanı olduğunu dile getiren Murzioğlu, “Üç farklı projeyle 112 dış ticaret elemanı yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla şehrimizin ihracatını geliştirmenin çabası içindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.