Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kurulacak
Samsun ili sınırları içinde toplam yaklaşık 645 bin metrekare alnı kapsayan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.
Haber Merkezi
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Resmi Gazete'nin 1 Mayıs tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, Orta Karadeniz Serbest Bölgesi OSBAŞ Orta Karadeniz Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi AŞ tarafından kurulacak. Şirket bölgenin 30 yıl süreyle işletilmesi için yetkili kılındı.