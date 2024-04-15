Samsung ilk sıraya yerleşti

IDC verilerine göre iPhone satışları 2024'ün ilk 3 ayında 50,1 milyon oldu. Bloomberg anketinde beklenti 51,7 milyondu. Yıllık bazda iPhone sevkiyatları yüzde 9,6 düşüş kaydetti. Bu, tedarik zinciri sorunlarının yaşandığı 2022'deki pandemi döneminden beri en büyük düşüş olarak kayda geçti.

Huawei ve Xiaomi gibi Çinli rakiplerin yükselişe geçmesi ve Pekin hükümetinin kamu kurumlarında iPhone telefonlarını kullanmayı yasaklaması iPhone sevkiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

En büyük pazar payı Samsung'un

Global mobil piyasası ise uzun yılların en büyük büyüme performansını kaydetti. Akıllı telefon üreticilerinin sevkiyatları aynı dönemde yüzde 7,8 artarak 289,4 milyon adede yükseldi. Samsung satışlarda yüzde 20,8 ile en büyük pazar payını aldı. İkinci sırada yüzde 17,3'lük pazar payıyla Apple yer alırken 3. sırada yüzde 14,1 ile Çinli Xiaomi yer aldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, bu yıl S24 serisini piyasaya süren Samsung'un sevkiyatları 60 milyonu aştı.

IDC Araştırma Direktörü Nabila Popal ilk çeyrekte iPhone sevkiyatlarındaki düşüşte artan rekabetin etkili olduğunu belirterek "Bu sene piyasalarda toparlanma devam ettikçe Android'in pazar payını Apple'dan daha fazla artırmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.