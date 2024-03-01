"Sanayi üretimi yıla iyi bir başlangıç yaptı"

İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıla iyi bir başlangıç yapıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 8 ay sonra 50’nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinde büyümeye işaret ediyor" dedi.

Şimşek açıklamasında, "İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği’ndeki toparlanma ile imalat sanayi daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.