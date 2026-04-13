Sanayiciden faiz destekli kredi talebi: “Yüzde 50 destek sanayi için de uygulanmalı”

Diyarbakır Organize Sana­yi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan, sanayici­ye özel finansman modelleri oluş­turulması gerektiğini belirterek, “Tarım ve esnafa sağlanan yüzde 50’ye varan faiz destekli krediler sanayici için de uygulanmalı. Aksi halde yatırım yapmak da üretimi sürdürmek de zorlaşacak” dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Musta­fa Fidan, Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz’ın Diyar­bakır’da sivil toplum kuruluşla­rıyla gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada sanayicinin içinde bulunduğu tabloya dik­kat çekti. Fidan, bölgenin üre­tim gücüne dikkat çekerken, ar­tan maliyetler ve finansman so­runları nedeniyle sanayicinin yalnızlaştığını söyledi.

“Bu maliyetlerle üretim yapmak mümkün değil”

Diyarbakır OSB’nin geldiği noktayı rakamlarla anlatan Fi­dan, büyümenin planlı bir destek­ten çok zor şartlarda verilen mü­cadelenin sonucu olduğunu ifade ederek, “Bugün 5 etaptan oluşan OSB’mizde 370 firma üretim ya­pıyor ve 23 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2011’de bu sayı 125 fir­ma ve 2 bin istihdamdı. Bu artış bir planın değil, bir inancın sonu­cudur. Diyarbakır üretmeye de­vam ediyor, ancak her geçen gün daha da yalnızlaşıyor. Türkiye ge­nelinde sanayici ciddi bir darbo­ğazdan geçiyor. Sanayicinin en büyük sorunu finansmana erişim. Sanayici bankaya gittiğinde yüz­de 50-55’lere varan faizlerle kar­şılaşıyor. Bu oranlar sürekli deği­şiyor. Bu tabloyu artık ‘itibar kre­disi’ olarak tanımlıyoruz. Bugün 100 milyon lirasını bankaya yatı­ran biri aylık yaklaşık 4 milyon li­ra kazanırken, üretim yapan sa­nayici aynı büyüklükte kredi için 4 milyondan fazla faiz ödüyor. Bu maliyetlerle üretim yapmak mümkün değildir” dedi.

“Sanayiciye özel finansman modelleri oluşturulmalı”

Fidan, sanayiciye özel finans­man modelleri oluşturulması ge­rektiğini vurgulayarak, “Tarım ve esnafa sağlanan yüzde 50’ye va­ran faiz destekli krediler sanayi­ci için de uygulanmalı. Aksi halde yatırım yapmak da üretimi sür­dürmek de zorlaşacak. Burada­ki sanayicilerin hiçbiri hazır bir miras devralmadı. Hepsi sıfır­dan kurdu, risk aldı. Ama bugün bu emeğin devamı ekonomik ko­şullara bağlı hale geldi. Bu gidişle yeni kuşakların devamı bile ris­ke girebilir. Yıl sonuna kadar 30 fabrikanın daha üretime geçme­sini hedefliyoruz. Ancak 5. etap altyapısının yatırım programına alınması gerekiyor. Süreç Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda bek­liyor. Biz, üretmeye devam ede­ceğiz. Ama gerçek nettir. Sanayi güçlenmeden Türkiye’nin güçlü olması mümkün değildir. Sanayi zayıflarsa üretim düşer, istihdam azalır, kalkınma yavaşlar” dedi.

Diyarbakır’da kalkınma vizyonu: Hollanda modeli öne çıktı

Diyarbakır’da düzenlenen “Tarım, Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı”nda bölgenin üretim potansiyeli ve dönüşüm stratejileri ele alındı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, tarımın bölgenin en güçlü ve sürdürülebilir alanı olduğunu belirterek, üretimde teknoloji ve katma değer odaklı dönüşüm çağrısı yaptı. Hollanda modeline de dikkat çeken Kaya, 120 milyar euroya yaklaşan ihracata sahip Hollanda’nın sınırlı araziye rağmen yüksek verimlilik ve teknoloji odaklı üretimle öne çıktığını hatırlatarak, Diyarbakır’ın sahip olduğu tarımsal potansiyelin benzer bir dönüşümle değerlendirilebileceğini söyledi.