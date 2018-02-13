Sanayicinin cirosu aralıkta yüzde 27 arttı

13 Şubat 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Sanayi Ciro Endeksi, Aralık 2017" raporunu açıkladı.

Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 20,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 27,4 arttı.

Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 1,5 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Öte yandan TÜİK tarafından yapılan açıklamada, ciro endekslerinin 2018 yılı Ocak ayı haber bülteni ile beraber 2015 temel yıllı ve idari kayıtlara dayalı olarak güncelleneceği ifade edildi.