Sanayide üretim frene bastı: Temmuz verileri açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,3 azalırken yıllık düşüş 3. ayı buldu.

İmalat sanayinde aylık düşüş

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, temmuzda imalat sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,8 geriledi. Madencilik ve taş ocakçılığında üretim yüzde 2,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında da yüzde 2,2 düşüş kaydedildi.

Yıllık bazda ise sektörler arasında farklı bir görünüm ortaya çıktı. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarken, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında yüzde 5,6 düşüş yaşandı.