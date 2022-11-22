Sanica Isı’nın arzına 11 kat talep
Sanica Isı halka arzında talep toplama süreci, 15 - 18 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Pay başına 20,03 TL’den gerçekleşen talep toplama sürecinin ardından şirket tarafından yapılan açıklamada Sanica Isı halka arzına, yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün 10,9 katına denk gelen 8.7 milyar TL talep toplandığı bilgisi verildi.
Halka arz, Gedik Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde toplamda 36 aracı kurumun konsorsiyumuyla gerçekleşti.
Sanica Isı halka arzı için yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Yapılan açıklamada yurtiçi bireysel yatırımcılardan belirlenen tahsisatın 13.7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9.3 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılardan ise belirlenen tahsisatın 3.4 katı talep geldiği bildirildi.