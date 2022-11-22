Sanica Isı’nın arzına 11 kat talep

Halka arz, Gedik Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde toplamda 36 aracı kurumun konsorsiyumuyla gerçekleşti.

Sanica Isı halka arzı için yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Yapılan açıklamada yurtiçi bireysel yatırımcılardan belirlenen tahsisatın 13.7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9.3 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılardan ise belirlenen tahsisatın 3.4 katı talep geldiği bildirildi.