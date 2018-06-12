Sarıeroğlu: Emekli ikramiyesinde durum net, eksik yatırma yok

12 Haziran 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere biner liralık bayram ikramiyesinin eksik yatırıldığı iddialarına ilişkin, "Emekli ikramiyesinde durum nettir, emeklilerimizin tamamına biner lira 7-8 Haziran'da yatmıştır. Ölüm aylığı alan sigortalılarımızın hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanma oranlarıyla aynı şekilde emekli ikramiyesi yatışı gerçekleşmiştir." dedi.

Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, siyasetin ilkelerle, doğrularla, dürüstlükle yapılması gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu andan itibaren çeşitli bilgi kirliliklerine maruz kaldığını ifade eden Sarıeroğlu, emeklilere verilen bin liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinin eksik yatırıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Sarıeroğlu, mevzuatın ortada olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşi gölgelemeye yönelik olarak bir kampanya gerçekleştiriliyor. Emekli ikramiyesi konusunda da ilk günden itibaren söylediğimiz oldu. Kaldı ki bunun yasal düzenlemesini Mecliste çıkardık. Çıkardığımız yasal düzenlemenin dışında bir şey yapmak söz konusu değil. Bugün bu bilgi kirliliğini yaratanlar, Mecliste o kanun çıkarken oradaydılar. Komisyonlarda da yer aldılar. Bu bağlamda emeklilerimizin tamamına, primini kendi ödemiş, çalışan ve hayatta olan emeklilerimizin tamamına biner lira yattı. Kesinlikle yanlış bilgi veriyorlar. Emeklilerimize, 7-8 Haziran'da biner lira bayram ikramiyesini yatırdık. Bu konuyla ilgili 1 Mayıs'ta TRT'de çıktığım yayına bakabilirler. Her şey net."

"Ölüm aylığı alan dul ve yetimlerimizi bu işin dışında bırakmadık"

Bakan Sarıeroğlu, ikramiye konusunda hassas bir denge gözettiklerini belirterek, "Hayatta olmayan sigortalılarımızın geride kalan hak sahipleri, dul ve yetimleri, anne-babaları, bunlara bağlanan maaşların oranları kanunda bellidir." diye konuştu.

SGK'de bir sigortalı için bir dosya açtıklarını anlatan Sarıeroğlu, "Emekli ikramiyelerinde de dosya bazlı çalışma içerisinde olduk. Her emeklimizin bir dosyası var, bir dosya bin lira olarak düzenlendi. Vefat eden sigortalımız için de bin liralık bir dosya düzenlendi. Maaşlar da dosya bazlı yatırılır." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, bir sigortalı vefat ettiğinde geride kalan hak sahiplerine maaşlarının hisseler oranında dağılımının gerçekleştiğini bildirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eşine yüzde 50, çocuğu alma kriterindeyse yüzde 25, anne-babası yaşıyorsa ve bakmakla yükümlüyse yüzde 25. Vefat eden sigortalının maaşı bir dosyadır, bu maaş hak sahipleri arasında, kanunda belirtlilen hisseler oranında pay edilir. Eğer alacak çocuk yoksa eşe yüzde 75 verilir. İkramiye düzenlememizde de biz ölüm aylığı alan dul ve yetimlerimizi bu işin dışında bırakmadık, burada da dosya bazlı çalışma yaptık. Aynen maaş nasıl bağlanıyorsa ki bu yasa çıkarken de içinde açıkça yer alıyordu, açıklamalarımızda da her defasında açıkça belirtilmişti. Kanundaki hisse oranları neyse aynı oranlarda yatırıldı. Bin lirayı bir dosya olarak düşüneceğiz, yüzde 50 eşe, yüzde 25 çocuklara, yüzde 25 de anne-babaya olacak şekilde ikramiyenin dağılımını sağladık. Eğer maaş alan çocuk yoksa, eşe yüzde 75 ikramiye verilmiştir. Bu söylediğimizden farklı bir uygulama değildir. Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatından farklı bir uygulama değildir. Emeklilere biner lira yatmıştır, vefat eden sigortalıların hak sahiplerine de maaşlarda olduğu gibi ikramiyede de aynı şekilde kriterlerle ödemelerimiz sağlıklı şekilde gerçekleşmiştir."

"Emekli ikramiyesinde durum nettir"

Bakan Sarıeroğlu, eksik ikramiye ödendiği iddialarının gerçek dışı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Emekli ikramiyesinde durum nettir, emeklilerimizin tamamına biner lira 7-8 haziranda yatmıştır. Ölüm aylığı alan sigortalılarımızın hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanma oranlarıyla aynı şekilde emekli ikramiyesi yatışı gerçekleşmiştir. Ben bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu çok büyük bir düzenlemeydi. Yaklaşık 24 katrilyonluk bir bütçe ayrılmış durumda. Bu kadar büyük bir bütçe olması, yaklaşık 12,4 milyon kişiyi kapsama almış olması birilerini rahatsız etti."

Kaynak: AA