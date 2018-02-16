Sarıeroğlu: Güçlü bir reform gündemiyle yolumuza devam ediyoruz

16 Şubat 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Şu anda hükümet olarak bir numaralı gündem maddemiz, yatırım ortamının daha iyileştirilmesi, istihdam oranlarının artırılması, ihracat oranımızın -çok iyi seviyelerde- daha iyi seviyelere çıkarılması." dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulunun ardından Bitlis Valiliğini ziyaret eden Sarıeroğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Sarıeroğlu, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'teki programı kapsamında Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan ve şu anda ülke için mücadele eden askerlerin bulunduğu Sorgun Kışlası'nı ziyaret edeceğini söyledi.

Türkiye'nin yoğun bir gündeminin bulunduğunu, bakanlık olarak da yoğun tempo içinde olduklarını belirten Sarıeroğlu, şöyle dedi:

"Dün işsizlik oranlarımız açıklandı TÜİK tarafından. Memnuniyet verici rakamlar. Şu anda hükümet olarak bir numaralı gündem maddemiz, yatırım ortamının daha iyileştirilmesi, istihdam oranlarının artırılması, ihracat oranımızın -çok iyi seviyelerde- daha iyi seviyelere çıkarılması."

"Güçlü bir reform gündemiyle yolumuza devam ediyoruz"

Bir yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini, diğer taraftan da hız kesmeden reform gündemini sürdürdüklerini aktaran Sarıeroğlu, dün yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili 116 eylem başlığıyla ilgili önemli kolaylıklar sağlayan, bürokratik işlemleri azaltan, sosyal güvenlik anlamında yeni iş yeri kuracaklarla ilgili e-Devlet üzerinden işlemlerin yapılabileceği, önemli bürokratik işlemlerin azaltıldığı tasarının Meclisten geçtiğini anımsattı.

Sarıeroğlu, halihazırda Maliye Bakanlığının hazırladığı bir "torba tasarı"nın daha gündemde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda. Orada da KDV ile ilgili önemli düzenlemelerin yer aldığı, makine teçhizat yatırımlarıyla alakalı önemli kolaylıkların sağlandığı, üretimi teşvik eden, imalat sanayiye yönelik önemli teşviklerimizin olduğu, bakanlık olarak istihdam paketimizin yer aldığı bir torba kanun. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın İcra İflas Kanunu'yla ilgili düzenlemesi var. Gelir Vergisi Kanunu'yla ilgili önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığımızın hazırlıkları var. Bu anlamda güçlü bir reform gündemiyle yolumuza devam ediyoruz. Bunların etkisiyle 2018'de işsizlik oranlarımızda büyük düşüşler yaşayacağımıza, kısa zamanda tek haneli rakamlara ineceğimize yürekten inanıyoruz. Kadınlarımızı, gençleri ve engellileri önceliyoruz. Bakanlık olarak Bitlis'e özel bir gündem hazırlayacağız. Vatandaşlarımıza güçlü hizmetleri devreye sokacağımız bir süreci başlatmış olacağız."

Daha sonra "Sağlıklı Yaşam Merkezi"nin açılışını gerçekleştirerek esnafı ziyaret eden Sarıeroğlu, Sorgun Kışlası'na hareket etti.

Bakan Sarıeroğlu, Vali Ustaoğlu ve Demiröz'ü Sorgun Kışlası'nda Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay karşıladı.

Şeref defterini imzalayan Sarıeroğlu, Tuğgeneral Atay ile bir süre görüştü. Sarıeroğlu, kışladan ayrılırken, gazetecilere, şehit askerler için taziye ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA