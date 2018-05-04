Sarıeroğlu'ndan memurları ilgilendiren açıklama

04 Mayıs 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kısa bir süre önce kamuda istihdam konusuyla ilgili çok önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirtti.

Memur-Sen tarafından düzenlenen İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Sempozyumu'nun açılışında, "Dünya ülkelerinden bunu nasıl yaptığımızla ilgili sorular da geliyor. Alt işveren işçisi olarak çalışan 900 bin kişinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi çok daha yeni bitirmiş durumdayız" diyen Bakan Sarıeroğlu, "Kamuda taşeron işçi olarak çalışan bu kadar işçinin aynı anada kadroya alındığı başka bir ülke uygulaması bizim araştırdığımız kadarıyla söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanlarıyla ilgili devam eden spekülasyonların olduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA