Savunma sanayisi 2018’de en az 18 milyar TL kaynak kullanacak

02 Ekim 2017

MEHMET KAYA

ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ilave gelir getirici vergi düzenlemeleriyle sağlanan 8 milyar TL’nin savunmaya aktarılacağını açıklamasının ardından, olası operasyon ve faaliyetler yanında savunma sanayine yönelik tedarik programlarında da gelişmeler olacağı belirtildi. Savunma alanına ve savunma sanayisine 2018 yılında aktarılacak kaynağın toplamda 18 milyar TL’ye ulaşacağı bildirildi. Savunmaya ve savunma sanayisine bütçe ödenekleri aktarılıyor. Bunun yanında Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan yıllık 10 milyar TL dolayında gelir elde edilirken, harcamalar da 9 milyar TL dolayında seyrediyor. Fonda halen yaklaşık 4 milyar TL nakit olduğu, Hazine nezdinde tahakkuk etmiş 8 milyar TL dolayında da alacağı bulunduğu belirtiliyor.

Bakan Ağbal, tahmini 25 milyar TL düzeyindeki ilave vergi artışı gelirinin 8 milyar TL’sinin doğrudan “savunma sanayine” aktarılacağını, buna ilave olarak 18 milyar TL’lik de harcama artışı beklediklerini açıklamıştı. Böylece, savunmaya ilave kaynak 26 milyar TL dolayında gerçekleşecek. Ağbal, katıldığı bir televizyon programında, bu konuda; “Gelirin 8 milyar liralık kısmını gelecek sene sadece Savunma Sanayi Müsteşarlığına vereceğiz ama elde ettiğimiz gelirler daha fazla. Onu da yani oradaki gelirleri de Milli Savunma Bakanlığı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Jandarma Genel Komutanlığı’nın, yani savunma güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarında kullanacağız. Sadece şu kadarını söyleyebilirim: 2017’ye göre 2018'de bizim savunma güvenlik harcamalarımızın sadece bu kısmı aşağı yukarı 18 milyar liralık bir artış olacak” ifadesini kullandı.

DÜNYA’nın derlediği verilere göre, münhasıran savunma sanayisinin 2018 için kullanacağı kaynak 18 milyar TL’ye kadar çıkabilecek. Bu tutar bugünkü kurdan yaklaşık 5 milyar dolara karşılık geliyor. Sektörün yıllık cirosu 2010’dan bu yana 3.2-3.8 milyar dolar arasında seyrediyor. Savunma Sanayii Fonu yıllık yaklaşık 9 milyar TL dolayında harcama gerçekleştiriyor. Fonun gelirleri ise yıllık 10-11 milyar TL dolayında seyrediyor. Bu miktarlar yıllık vergi ve diğer gelir kalemlerindeki artışlarla yükseliyor ancak Hazine oluşan gelirlerin tamamını Fona aktarmıyor. 2016 yılı sonu itibariyle Fon’un Hazine’de alacağı tutar 8.3 milyar TL olarak açıklanmıştı. Hükümetin açıkladığı 8 milyar TL’lik doğrudan SSM’ye aktarılacak kaynakla bu tahakkuk etmiş alacak tutarı örtüşüyor. Fonun rutin geliri yanında, aktarılacak ilave tutarla birlikte savunma sanayisinin kullanacağı doğrudan kaynak en az 18 milyar TL olarak gerçekleşecek. Hükümetin, bütçeyi TBMM’ye sunmasıyla bu tutar daha da yukarı gidebilecek. Çünkü vergi ve bazı kamu gelirlerinden Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na giden rutin gelirler yanında, hükümet bütçeden ödenek de verebiliyor. Bu araç daha önce çok sınırlı olarak kullanıldı.

Para hangi projelere harcanacak?

Savunma Sanayisi Müsteşarlığı, ek kaynak kullanımına yönelik açıklama yapmayı reddetti. Ancak, hükümetin açıklamalarında acil ihtiyaçlardan söz etmesi, sektör uzmanları tarafından kaynağın büyük kısmının mevcut üretimi yapılan platform ve sistemlerin alınmasına yönelmesi olasılığını akla getirdiğini vurguladı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tedarik makamı özelliği taşıdığından platform ve sistemlerin siparişi de bu kurum tarafından veriliyor.

90 milyon dolarlık helikopter merkezi yarın açılıyor

Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında Sikorsky helikopterleri için bir dizi kritik üretimin yapılacağı Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi faaliyete başlıyor. Sikorsky helikopterlerinin dişli ve dişli kutuları, döner komponentleri, rotor asamblesi, uçuş kumanda sistemi ve iniş takımlarını üretecek Eskişehir’deki tesis, yarın törenle açılacak. Alp Havacılık’ın 90 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği 11 bin metrekarelik tesisin, 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratması öngörülüyor. Şirket, teknolojisi, tecrübesi, özgün kabiliyetleriyle havacılık ve uzay sanayisinin gelişimine yön veren ürün ve hizmetleriyle sektöründe dünyanın önde gelen firmaları tarafından iş ortağı olarak tercih ediliyor.