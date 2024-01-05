Savunma şirketleri geçen yıl yatırımcısını sevindirdi

General Dynamics, Kanada Ordusu'nun Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayar, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (C4ISR) sistemini desteklemek üzere toplam 1.3 milyar dolarlık ihale kazanmıştı.

General Dynamics'in üçüncü çeyrek hisse başına kârı da 3.04 dolarla beklentileri aşmıştı. Endonezya da Amerikan Boeing şirketiyle 24 adet F-15EX savaş uçağı satın almak için mutabakat zaptı imzalamıştı. 2023'te Alman Rheinmetall AG'nin hisseleri yüzde 54.3, İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 28.6, Fransız şirketler Dassault Aviation'ın hisseleri yüzde 13.3, Thales'in hisseleri yüzde 12.3, İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 83.4, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisseleri yüzde 25.9 değer kazandı. Asyalı şirketlere bakıldığında hisse senedi piyasalarında Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 69.2, Japon Mitsubishi Heavy yüzde 57.5 kazandırdı. ABD merkezli şirketler RTX Corporation yüzde 16.6, Lockheed Martin yüzde 6.8 ve Northrop Grumman ise yatırımcısına yüzde 14.2 kaybettirdi.