Savunmaya ek kaynak! Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, yakın dönemde Katar ile bir zirve yapılacağını belirtip yatırım fırsatlarına dikkat çekerek, "Yatırımcıların kaygıları azaldıkça büyük bir potansiyel var. 250'ye yakın önde gelen firma yöneticileri ile bir araya geldik." dedi.

ABD'de yatırım toplantıları

Önümüzdeki hafta ABD'ye gideceğini duyuran Şimşek, "Önemli bankalarla bir araya geleceğiz. IMF toplantıları marjında yatırım bankaları toplantılar yapıyor. Gideceğimiz G20 uzun bir toplantı olacak. ABD Hazine Bakanı ile görüşmemiz olacak. Çok taraflı uluslararası bankalarla bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Cari açık

Cari açığın geçen sene mayısta çok yüksek olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, önemli bir eşikte olduklarını açıkladı. Belirlenen 284 ürüne krediyle dünyadan ve Türkiye'den yatırım çekmek istediklerini belirten Şimşek, 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destek sağlanacağını belirtti. "Bunlar kalıcı olarak cari açığı aşağıya çekecek." diyen Şimşek, projeler hayata geçtikçe cari fazlanın yaşanacağını ifade etti.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Enflasyonla mücadele

"Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Kira artışındaki yüzde 25'lik üst limiti kaldırınca yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120'ye yakın artış oldu. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız. Enflasyonu düşürmek hiç kolay değil.

Konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyecek

Deprem ve EYT gibi maliye politikasına sınırlayıcı unsurlar var buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış. Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Yenilenen kira sözleşmelerinin etkisi oldu. Geçmiş enflasyon baz alınıyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden çıkacak. Konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyecek.

EYT'nin milli gelire etkisi

Seçim döneminde EYT çok konuşuldu. Ancak EYT'nin milli gelire etkisi yüzde 2. Geriye bakmayalım önümüze bakalım. Daraltıcı bir maliye politikası uyguluyoruz.

Kamuda tasarruf

Kiralık araçları yüzde 15 azalttık. Yakında Özellştirme İdaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma yüzde 1'in altında olacak. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak."

TCMB rezervleri

Swap hariç net rezerv 100 milyar doların üzerinde. Net rezervlerde 200 milyar dolarlık iyileşme var."

Kredi notunun yükselmesi

Aynı yıl içinde Türkiye'nin kredi notu 5 kez artırıldı. Gri listeden çıktık. Program çalışıyor, milletimiz bize güvensin. Burada bir başarı var, önemli olan bunun devam etmesi.

Çelik kubbe inşa edilecek

Ülkemizin caydırıcılığı artırmak dışında başka seçeneği yok. Savunma sanayinde Türkiye çok önemli bir atılım içerisinde. 3 bin 500 firma savunma sayine ekipman üretiyor. En son toplantıda yeni görevler verildi Savunma Sanayi Başkanlığı'na. Çelik kubbe inşa edilecek. Bunlar pahalı sistemler. 5. nesil uçağa ciddi bir para yatırıyoruz. Binin üzerinde yüksek teknoloji proje var. Bunlar kaynak gerektiriyor. Şu anda biza deprem yaralarını sarmakla meşgulüz. Bunlar için ek kaynak gerekiyor.

Kredi kartına 750 liralık vergi

Tartışılan bazı hususlar var, yüce Meclis'imizin takdiridir. Yeniden değerlendirilebilir. Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır.

Deprem sonrası getiriler vergiler

Deprem sonrası getirilen vergiler deprem fonunda toplanmamış, deprem olduğunda da harcamlar bütçeden yapılmış. 2024 rakamları ile şu ana kadar depreme 2 buçuk trilyon lira kaynak aktarmış olacağız.

Savunma sanayi fonu

Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok."