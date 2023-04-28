"Schengen vize sorununun çözülmesi gerekiyor"

BURCU KAYA

Dilek Dere, Schengen başvurularında uzun süredir yaşanan sıkıntıların hem acentaları hem de vatandaşları zor durumda bıraktığını söyleyerek, “Pandemi süreci sonrasında yaşanan en büyük sektör sorunu vizelere yanıt sürelerinin zamanında verilmemesi oldu.

Konsolosluklardan gelecek cevaplar haftaları bulabiliyor ve iptaller de yaşanıyor. Bu tür olumsuz durumlar sonucunda da turizm faaliyetlerimiz kesintiye uğruyor. Seyahat acentelerinin ve vatandaşların karşı karşıya kaldığı Schengen vizesi sorununun önümüzdeki süreçlerde çözüme kavuşturulmasına yönelik adımların atılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu