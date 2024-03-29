Seçim sonrasını analiz etti: Goldman Sachs’tan 'Türk Lirası' tahmini

ABD'nin dünyaca ünlü bankası Goldman Sachs, 31 Mart pazar günü yapılacak yerel seçimler sonrası için "Türk Lirası" tahminini paylaştı. Goldman Sachs analistleri, bu ay döviz talebinin canlanması nedeniyle Türk Lirası üzerindeki baskının arttığı bir ortamda, bu pazar İstanbul'da yapılacak seçimlerin TL üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyor.

Banka, seçimin ardından Türkiye'nin mali ve para politikalarında bir değişiklik beklemediklerini açıkladı. Bu yüzden banka, seçimin tamamlanmasının TL ve rezervler üzerindeki baskıyı azaltmasını beklediklerini belirtti.

Bloomberg'in haberinde ayrıca, "İstanbul'daki yarış, muhalefet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi mücadelenin sembolü olduğu için piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor" ifadelerine yer verildi.

Güçlü sinyal veriyor

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta göstergeyi yüzde 50'ye yükselten 500 baz puanlık faiz artırımının da liranın baskılanma ihtimalinin olmadığına dair güçlü bir sinyal verdiğini ekledi.

Geçtiğimiz ay enflasyonun beklenenden daha kötü çıkması, bu yıl dolar karışında değerinin yüzde 9'unu kaybeden Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Ayrıca seçim sonrası TL'nin keskin bir değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceği beklentileri de döviz talebini yükseltmişti.