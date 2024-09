SEC'ten yatırımcıyı geç bilgilendiren Goldman Sachs ve Alphabet'e ceza

SEC, mülkiyet değişiklikleri ve içeriden hisse satışları gibi kritik bilgileri yatırımcıya bildirmekte geçiken şirketelere ceza kesti.

Alphabet ve Goldman’a büyük ceza

SEC, Alphabet'e 750.00 dolar ceza keserken, Goldman Sachs ise 300.000 dolar ödeyecek.

The Bank of Nova Scotia ve Oaktree Capital Management da cezaya tabi tutulan diğer isimler arasında yer aldı. Her iki şirket de 375.000 dolar ceza ödemeyi kabul etti.

SEC'in ceza verdiği şirketler şöyle sıralandı:

Sunbeam Management, LLC - 40.000 dolar

TALANTA Investment Group, LLC - 45.000 dolar

Grays Peak Ventures LLC - 65.000 dolar

Stilwell Value LLC - 75.000 dolar

BSC, LP - 75.000 dolar

Bain Capital Credit Member, LLC - 130.000 dolar

FIG LLC (Fortress Investment Group) - 200.000 dolar

Adage Capital Management, L.P. - 200.000 dolar

Essex Woodlands Management, Inc. - 225.000 dolar

Oaktree Capital Management, L.P. - 375.000 dolar

The Bank of Nova Scotia - 375.000 dolar

Legacy Housing Corporation - 200.000 dolar

Celsius Holdings, Inc. - 200.000 dolar

Şirketler, SEC'in bulgularını kabul etmedikleri gibi, reddetmediklerini de belirterek, sivil cezaları ödemeyi ve gelecekteki ihlallerden kaçınmayı taahhüt ettiler. SEC ayrıca, geç bildirimler nedeniyle 10 bireyin de ceza aldığını bildirdi.