SEC'ten yatırımcıyı geç bilgilendiren Goldman Sachs ve Alphabet'e ceza
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Alphabet ve Goldman Sachs gibi devlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şirkete, yatırımcıyı geç bilgilendirdikleri gerekçesiyle 3,8 milyon dolar ceza kesti.
SEC, mülkiyet değişiklikleri ve içeriden hisse satışları gibi kritik bilgileri yatırımcıya bildirmekte geçiken şirketelere ceza kesti.
Alphabet ve Goldman’a büyük ceza
SEC, Alphabet'e 750.00 dolar ceza keserken, Goldman Sachs ise 300.000 dolar ödeyecek.
The Bank of Nova Scotia ve Oaktree Capital Management da cezaya tabi tutulan diğer isimler arasında yer aldı. Her iki şirket de 375.000 dolar ceza ödemeyi kabul etti.
SEC'in ceza verdiği şirketler şöyle sıralandı:
Sunbeam Management, LLC - 40.000 dolar
TALANTA Investment Group, LLC - 45.000 dolar
Grays Peak Ventures LLC - 65.000 dolar
Stilwell Value LLC - 75.000 dolar
BSC, LP - 75.000 dolar
Bain Capital Credit Member, LLC - 130.000 dolar
FIG LLC (Fortress Investment Group) - 200.000 dolar
Adage Capital Management, L.P. - 200.000 dolar
Essex Woodlands Management, Inc. - 225.000 dolar
Oaktree Capital Management, L.P. - 375.000 dolar
The Bank of Nova Scotia - 375.000 dolar
Legacy Housing Corporation - 200.000 dolar
Celsius Holdings, Inc. - 200.000 dolar
Şirketler, SEC'in bulgularını kabul etmedikleri gibi, reddetmediklerini de belirterek, sivil cezaları ödemeyi ve gelecekteki ihlallerden kaçınmayı taahhüt ettiler. SEC ayrıca, geç bildirimler nedeniyle 10 bireyin de ceza aldığını bildirdi.