SEDDK Başkanı Eroğlu açıkladı! Depremin maliyeti 2 milyar doları bulabilir

Eroğlu, hasarların üçte 2'sinin üç ay içinde ödeneceğini de belirtti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Bloomberg HT yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

Deprem sonrası oluşan ve oluşacak hasarlar ve atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerede bulunan Eroğlu, Karhamanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarlar için 1 milyar dolar karşılık ayrıldığını belirterek, “Talep geldikçe ödeyebilecek durumdayız. maliyetin 2 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.

Bugüne kadar 272 bin hasar ihbarı geldi

Bugüne kadar 272 bin hasar ihbarı geldiği bilgisini aktaran Eroğlu, bölgeye ilişkin hızlı önlemler alarak, hızlı adımlar atıldığını, poliçe sürelerinin uzatıldığını, yenilemelerin de pazartesi günü otomatik olarak yapılacağı bilgisini verdi.

Çok büyük bir yıkım ile karşı karşıya olunduğunu belirten ve bu nedenle yaşanan depremlere 'Asya Felaketi' dendiğini dile getiren Eroğlu, yapılan modellemeleri ve büyüklükleri aşan bir yıkımla karşı karşıya olunduğunu aktardı.

Bu bölgedeki evlerin yarısının DASK'ı var

Bölgedeki sigortalılık oranına ilişkin soruyu, "Ülkede DASK oranı yüzde 50. Orada da yüzde 50, bazı kentlerde daha yüksek ama genellikle iki evden birinde DASK var" şeklinde yanıtlayan Eroğlu, DASK'ın ortak alanları ödediğini, o nedenle aynı binada DASK olmayan depremzedenin de mağduriyetinin bir kısmının karşılandığını dile getirdi.

''Üç ay içinde tamamlanacağını tahmin ediyorum''

Çok büyük yıkımlarda devletin, vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Eroğlu, "Şu ana kadar 272 bin hasar dosyası geldi. Hemen ödemeler yapılmaya başlandı. O gelen sıcak para pek çok soruna çare oluyor. Bölgeden gelen hasar ihbarlarının ekspertizlerinin yapılarak ödemelerinin üçte 2'sinin üç ay içinde tamamlanacağını tahmin ediyorum. Bu arada şunu da söylemek isterim, DASK var olan değerin temel inşaat maliyetini karşılar, arsa maliyeti ve spekülatif artışları kaşılamaz" dedi.

DASK ve Tarım Sigortaları Havuzu'nun (Tarsim) ülkede devrim niteliğinde iki kurum olduğunu belirten Eroğlu, Tarsim hasarlarının da yüzde 60'ının tamamlandığını belirtti.

"Hemen zeyilname yaptırın"

DASK'ta teminatların geçen yılın sonunda artırıldığını, 320 bin liradan 640 bin liraya hatırlatılması üzerine Eroğlu, yurttaşların bir hak kaybı yaşamaması için poliçesi olanların hemen acentelerini arayarak artış yaptırmalarını önerdi.

Eroğlu, DASK ödemelerinin poliçe neyse onun üzerinden yapıldığını, bu nedenle tapu üzerindeki metrekare ile poliçe üzerindeki miktarın aynı olması gerektiğini de hatırlattı.

"Milyarları bulacak"

Bölgede 1 milyon 129 bin adet poliçe olduğu bilgisini veren ve bugüne kadar 272 bin hasar bildirimi olduğunu söyleyen Eroğlu, "1 milyar lira ödeme yapıldı. Ancak ödemeler milyarları bulacak. Kurumun, 25 milyar lira kasada hazır parası var. Ödeme gücü var. Hatta tüm ülke için ödeme gücü var. Marmara depremi için de ödeme gücü var. Halen 1,5 trilyon liralık teminat var. 1 milyar dolar karşılık ayırmış durumdayız. Talep geldikçe ödeyebilecek durumdayız. 1 milyar dolar karşılık ayrılmış, en yüksek 2 milyar dolara çıkabilir, daha üstüne çıkarsa da ödeme kapasitesi var" diye konuştu.

"Kayıp kişilerde hukuka uymak durumundayız"

Gelişmelerin özellikle reasürans tarafında bir maliyet artışı getireceğine dikkat çeken Eroğlu, "Özkaynak ihtiyacı doğabilir, ihtiyaç olursa sermayedarlardan para talep edeceğiz. Gerekirse hükümetten de destek isteyeceğiz. Sayın bakanımız Nureddin Nebati'nin sözü var" dedi.