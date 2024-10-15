SEF ve ABB lisans anlaşması imzaladı: Sinema eseri sahiplerinin telifleri ödenecek

Türkiye'deki senaryo yazarı ve yönetmenleri temsil eden Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) ve Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) tarafından nisan ayında SEF (Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu) hayata geçirildi.

Dünyada SEF ile eşdeğer meslek birlikleri ve federasyonların topladığı telif bedellerinin yıllık 650 milyon Euro'yu aştığı ve Türkiye’de telif hakları sisteminin işleyişinde yapısal sorunlar olduğu belirtilen Federasyon yetkilileri: "Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu olarak, bu çelişkinin giderilmesi ve ülkemizdeki yönetmen, senaryo yazarı ve diğer eser sahiplerinin hak ettikleri telif ödemelerine ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Zira Antalya Büyükşehir Belediyesi ve SEF arasında gerçekleşen bu tarihi iş birliği, sinema eserlerinin gösterimini sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşlara örnek teşkil edecektir. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan haklarımızı savunmaya ve telif haklarını hiçe sayan tüm algı ve dirençlere karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.