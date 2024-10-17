Şehir şehir hesaplandı! Türkiye'de 1 milyona ev almak hayal oldu

Konut fiyat endeksi verilerine göre 2020 son çeyrekten bu yana konut metrekare fiyatlarının Türkiye ortalaması 8.5 katına yükseldi.

Buna göre 1 milyona 100 metrekarelik ev alınabilen son dönem 2022 ilk çeyrek oldu. Aynı metrekare ve fiyatla İstanbul'da ev alınabilen son dönem ise 2021 dördüncü çeyrek olarak kaydedildi.

CNBC-e'nin haberine göre Türkiye genelinde 1 milyona ev alma ihtimali 2021 ikinci çeyrek ile ilk Muğla'da ortadan kalktı. Bitlis, Ağrı ve Siirt ise 1 milyonluk konut baremini en son aşan şehirler oldu.

Doğu ve Günaydoğu farkı kapattı

Ancak konut fiyatlarının düştüğü son dönemde, doğu ve güneydoğu farkı kapattı. Bitlis'te son 1 ayda konut fiyatları yüzde 22, son 9 ayda yüzde 40 ve son 12 ayda yüzde 76 arttı. Benzer durumlar Ağrı, Elazığ, Niğde, Burdur, Rize, Kilis, Edirne ve Kütahya'da da yaşandı.

İstanbul'da son 12 aydaki artış yüzde 15

İstanbul'da son 1 ayda yüzde 6 artan fiyatlar, yılbaşından bu yana da aynı oranda artış gösterirken son 12 aydaki artış ise yüzde 15 oldu. Ankara'da fiyat artışı son 1 ayda yüzde 5, yılbaşından bu yana yüzde 19 ve son 12 ayda yüzde 32. İzmir'de ise bir aylık artış yüzde 4, yılbaşından bu yana yüzde 13, son 12 ayda ise yüzde 27 seviyesinde.