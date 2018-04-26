Şekerde üç ihale sonuçlandı

26 Nisan 2018

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon, Burdur ve Elbistan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri dün gerçekleştirildi.

İlk olarak Afyon Şeker Fabrikası için ihaleye çıkıldı.

İhalede öncelikle kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 701 milyon 100 bin lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. Bu rakam şu ana kadarki ihalelerin tümünde verilen en yüksek rakam olarak kaydedilirken, Doğuş Gıda'nın da kazandığı üçüncü ihale oldu. Doğuş Gıda, bu ihaleden önce Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini 275 milyon lira bedelle, Niğde-Bor Şeker Fabrikası ihalesini de 336 milyon lira bedelle kazanmıştı.

Burdur'da kazanan Erser Grup

Dün gerçekleştirilen ikinci ihale Burdur Şeker Fabrikası için yapıldı. Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 487 milyon lira ile Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu verdi.

Elbistan Şeker'de en yüksek teklif Mutlucan Tuz Madencilik'ten

Türkşeker'e ait Elbistan Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde ise en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Şu ana kadar ihale edilen fabrika, değerleri ve kazananlar şu şekilde:

Ilgın Şeker Fabrikası: 637 milyon lira - Alteks

Turhal Şeker Fabrikası: 569 milyon lira - Kayseri Şeker

Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon lira - Safi Katı Yakıt

Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon lira - Doğuş Çay

Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon lira - Tutgu Gıda

Niğde-Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon lira - Doğuş Çay

Kaynak: AA