Sektör öncüsü firma net kârının yüzde 20'sini çalışanları ile paylaşıyor

Çalışan markası yaklaşımıyla insan kaynakları vizyonunu sürekli geliştiren Param, daha önce yaptığı yemek, yol ve maaş zammı düzenlemeleriyle çalışanlarına katkı sağlamıştı. Şimdi de net karının yüzde 20'sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL'yi çalışanlarıyla paylaşacağını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, şirketin büyüme sürecinde yetkin insan kaynağının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başarı hikayemizi çalışanlarımızla birlikte yazdık"

"Yaptığımız uygulamalarla çalışan bağlılığını artırırken, şirkete katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Param'ın başarısında, çalışanlarımızın büyük pay sahibi olduğunu düşünüyoruz. Kendini işine adayarak çalışan değerli arkadaşlarımızın katkısıyla bugünlere geldik. Başarı hikayemizi çalışanlarımızla birlikte yazdık.

"Şirketimizin net karının yüzde 20’sini çalışanlarımızla paylaşıyoruz"

Aldığımız kararla, şirketimizin net karının yüzde 20’sini çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Global bir marka olma yolunda ilerlerken yaptığımız bu uygulamayla sektörümüze örnek olmak istiyoruz. Param, çalışanlarıyla omuz omuza vererek yurt içinde ve yurt dışında büyümeye, gelişmeye devam edecek."