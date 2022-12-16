Sektörler israfa ‘dur’ diyecek

Gıda atığı, gıda israfı ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapan Fazla Gıda, gıda dışında da çalışmalarını sürdürmek amacıyla kurumsal kimliğini değiştirdi. Adını ‘Fazla olarak değiştiren firma, yeni yapılanmayı bir basın toplantısıyla duyurdu. Firma, sürdürülebilirlik konusunda bir panele de ev sahipliği yaptı. Panele katılan marka temsilcileri, yeni dünyada sürdürülebilirliğin önemini vurgulayarak hemen her alanda israfa ‘dur’ deme zamanı olduğunu söylediler.

“Artık Fazla olarak yola devam edeceğiz”

Panel öncesi yeni yapılanmayı duyuran Fazla Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, 2023 yılı itibariyle tüm kurumsal kimliklerini değiştirdiklerini açıkladı. Silahlı, “Artık Fazla olarak yoluna devam edeceğiz, değişen kurumsal kimliğimizle 2023 yılında gıdanın yanı sıra tekstil, ambalaj ve kimyasal ürün dikeylerinde atık yönetimi yapacağız” dedi. B Corp şirket olduklarını ve yılın ikinci yarısından sonra İspanya’ya açılacaklarını duyuran Silahlı, “2023 yılı dikeylerde uzmanlığımızı artırdığımız bir yıl olacak. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde çok daha farklı ve gelişmiş projeler içerisinde olacağız. 2023 yılında dünyanın en iyisi olmayı değil, dünya için en iyi olmayı amaçlayan şirketlerden biri olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Metro: 1 tabak ile yarını değiştirebiliriz

Sürdürürlebilirlik panelinde konuşan Metro Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Betül Bildik, “Sürdürebilirlik bizim DNA’mızda var. Çevreyi düşünerek projelerimizi çalışıyoruz. Değişimin bir parçasıyız. Etki alanımızdaki paydaşlarımızla bir dönüşüm içerisindeyiz. Fazla, da bu paydaşlarımızın en önemlilerinden biri. Bir tabak ile yarını değiştirebiliriz diyoruz" dedi.

Migros, israfı yüzde 50 azaltacak

Fazla ile işbirliklerini çok güzel ve uzun olarak değerlendiren Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Hülya Günay da “Şu an tüm Türkiye’de 400 Migros şubemizle bağışta bulunuyoruz. Bağış operasyonlarımızla 10 bin tondan fazla gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, 18 bin ton karbon salınımını engelledik. 2030’a kadar gıda israfını yüzde 50 azaltma hedefimiz var. Atık yönetimi çok önemli. Ancak atığın yüzde 16’sı hasattan mağazalara gelen kesimde oluşuyor. Atılacak adımlarda bu yöne de dikkat çekilmeli” şeklinde konuştu.

Carrefoursa’dan ‘tadına şans ver’ çağrısı

Panelistlerden CarrefourSA İSG, Kalite Güvence, Çevre ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Tayfun Akusta da, amaçlarının doğru üreticiden doğru ürünü alıp doğru müşteriye ulaştırmak olduğunu söyledi. Akusta, “En büyük sorunlarımızdan biri müşterilerimizin son kullanma tarihi ile ilgili eksiklikleri. Diğer bir sorun ise alışveriş sırasında hep en güzelini seçmeye çalışmamız. ‘Görünüşüne aldanma, tadına şans ver’ çalışmasıyla gıdaların sadece görüntüsüne göre alınmaması gerektiğini anlatmaya çalıştık” dedi.

Anadolu Efes, 2030 hedefine odaklandı

Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Müdürü Neriman Eralp Kalyoncuoğlu da “Anadolu Efes olarak iş modelimizin temeli sürdürülebilirlik. 2010 yılından beri sürdürülebilirlik çalışmalarımızı neyi nasıl yaptığımızı göstererek en şeffaf şeklide paylaşıyoruz. Yönetim kurulumuzdan çalışanlarımıza kadar herkesin içerisinde olduğu bir komiteyle ilerliyoruz” diye konuştu.

Divan raporu 2023’te yayınlayacak

Divan Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü Nur Çelik de, “Divan grubunun çok geniş bir hizmet alanı var. Sürdürülebilirlik bizim için olmazsa olmaz bir alan. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve ilk sürdürülebilirlik raporumuzu 2023’te yayınlayacağız” dedi.

Sun Tekstil: 2025 dönüşüm yılı olacak

Gıda dışı işbirliği ayağında yer alan Sun Tekstil’in Genel Müdür Yardımcısı Berna Adıgüzel, “Tekstilde çok ciddi bir atık oluşuyor. Tekstil sektörünün en büyük sorunlarından biri dönüşüm oranlarının çok düşük olması. Tekstilden tekstile dönüşüm oranı sadece yüzde bir. Tekstilde bu oranları artırmanın önündeki en büyük engel ise izlenebilirlik” dedi.

Mavi, gençleri harekete geçirecek

Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz da sürdürülebilirlik adına oluşturdukları tekstil ürünleriyle ödül aldıklarını belirterek, “Sürdürülebilirlik konusunda artık hızla yol alıyoruz, bu çok sevindirici. Fazla özelinde önümüzdeki dönemde aktif olarak çalışıp fazla ürünleri nasıl tekrar sektöre kazandırabiliriz bunun özelinde çalışacağız. Sürdürülebilirlik raporumuzu hazırlıyoruz. Çevre, toplum ve insan konuları üzerine odaklanıyoruz. Mavi’nin çok genç takipçileri de var. Sürdürülebilirlik konusunda gençleri de harekete geçirmeyi planlıyoruz. Toplumumuz buna hazır. Gençler sürdürülebilirlik konusunda çok hevesli” diye konuştu.

Latro Kimya Ortağı Ayrin İbiş de “Atık olarak değerlendirilen ürünlerin katma değerli ürünler olduğunu düşünüyoruz. Latro Kimya olarak bütün sınırların ortadan kaldırıldığı bir yönetim sistemini benimsiyoruz” dedi. Kozmetik sektöründe özellikle ambalaj atığının çok olduğunu kaydeden Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül ise, “Bu noktada Fazla sektöre çok fayda sağlayacak” ifadesini kaydetti.

“İki asgari ücrete denk gelen para çöpe gidiyor”

Panelde Türkiye’de gıda israfı konusunda önce farkındalığı artırmak gerektiğini vurgulayan Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci, “Bugün 4 kişilik ortalama bir aile her yıl 2 asgari ücrete denk gelen gıdayı çöpe atıyor. Bu çok yüksek bir tutar. Farkındalıkla beraber gereken alt yapının kurulması ve yönetmeliklerin hazırlanması konusunda ciddi yol kat ettik. Yapılacak daha çok iş var” dedi.

Nurdoğan ARSLAN