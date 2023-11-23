Selden etkilenen KOBİ’ye 1 milyon TL faizsiz kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan sel ve fırtınadan etkilenen KOBİ'lere Acil Destek Kredisi müjdesi geldi. Ankara Sanayi Odasının (ASO) kasım ayı olağan meclis toplantısı katılan Kacır, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle farklı afetlerle mücadele etmek durumunda kaldıklarına dikkati çekti. Kacır, bu hafta Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşanan olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı başlattıklarını duyurdu.

12 ay geri ödemesiz 24 ay vadeli

Daha öncekiler gibi afetten etkilenen KOBİ'lerin yanında olacaklarının altını çizen Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "İstanbul'un Şile ve Ağva, Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli, Batman'ın Merkez, Diyarbakır'ın Bismil ve Bursa'nın Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasar gören işletmelerimize destek olacağız. Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz erişecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerin işletmelerimizin bu zor günlerinde yürüttüğü mücadeleye katkı sunacağını ümit ediyoruz.

Yaşadığımız afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." Bakan Kacır ayrıca, Türkiye'nin bazı alanlar da bölgenin, bazı alanlarda ise dünyanın önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini vurguladı. Bunda kamu-özel işbirliği, sanayicilerle hükümetin aynı istikamette koşmasının büyük rolü olduğunu dile getiren Kacır, OSB sayısını 192'den 355'e, istihdamı 415 binden 2,5 milyonun üzerine çıkardıklarını aktardı.

“Üniversite mezunları ihtiyaçlarla örtüşmüyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayide teknoloji düzeyini ve verimliliği artırmanın önem taşıdığını belirterek, "Bunu sağlamak için ekonomik faaliyette teknoloji kullanımına, AR-GE ile inovasyona önem vermemiz, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Sanayide "işçisizlik" ve iş gücü piyasalarında "mesleksizlik" probleminin, iş gücü ve eğitim politikalarıyla acilen ele alınması gerektiğine dikkati çeken Ardıç, sadece Türkiye'de değil birçok ülkede önemli sorunlardan birinin, iş gücü piyasasındaki "beceri uyuşmazlığı" olduğunu anlattı.

Ardıç, "Gözlemlerimize ve tecrübelerimize göre, ülkemizde beceri uyuşmazlığı sorunu, üniversite mezunu gençlerimizin becerileri ile firmaların ihtiyaçlarının örtüşmemesinden kaynaklanıyor. Özellikle orta düzeyde beceri gerektiren iş gücünde önemli bir açık var" diye konuştu.