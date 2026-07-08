Selim Kasapoğlu: Rekabeti kaybetme riskimiz artıyor
Siparişler, finansmana erişim, daralan kâr marjları ve rekabet gücü açısından sanayicilerin zorlu bir dönemden geçtiğini belirten DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, rekabetin artık "daha fazla üretmekten çok daha akıllı üretmeyi" gerektirdiğini vurguladı.
Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, küresel ve ulusal ekonomide yaşanan gelişmelerin üretim ve ihracat üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu belirterek, enflasyonla mücadele sürecini desteklediklerini ancak üretim tarafındaki gelişmelerin de aynı hassasiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.
DSO'nun temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Selim Kasapoğlu, dezenflasyon politikasını antibiyotik tedavisine benzeterek, "Süreç uzadıkça yararlı hücreler de zarar görüyor" değerlendirmesinde bulundu. Makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Selim Kasapoğlu, buna karşın siparişler, finansmana erişim, daralan kâr marjları ve rekabet gücü açısından sanayicilerin zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.
Verimlilik odaklı dönüşüm öne çıkıyor
Haziran ayı imalat sanayi verilerine de değinen Başkan Selim Kasapoğlu, özellikle emek yoğun sektörlerde rekabet baskısının arttığını söyledi. Buna rağmen işletmelerin yatırımlarını tamamen durdurmadığını belirten Kasapoğlu, sanayicilerin verimlilik odaklı dönüşüme yöneldiğini ifade etti.
Dijitalleşme yatırımları, enerji verimliliği uygulamaları, yalın üretim çalışmaları ve yapay zekâ çözümlerinin daha fazla konuşulduğunu belirten Selim Kasapoğlu, "Daralan kâr marjlarına rağmen yatırımını tamamen durduran bir sanayi görmüyoruz. Çünkü artık rekabet, daha fazla üretmekten çok daha akıllı üretmeyi gerektiriyor" dedi.
Selim Kasapoğlu, mevcut ekonomik koşullara rağmen üretimden vazgeçmeyen bir sanayi yapısının bulunduğunu belirterek, işletmelerin yatırımlarını durdurmak yerine verimlilik artırıcı alanlara yöneldiğini söyledi. Dijitalleşme, enerji verimliliği, yalın üretim ve yapay zekâ uygulamalarının sanayide daha fazla gündeme geldiğini ifade eden Selim Kasapoğlu, rekabet gücünün korunmasında dönüşüm yatırımlarının belirleyici olacağını dile getirdi.
İhracatta ilk yarı performansı
Konuşmasında Denizli'nin dış ticaret performansına da değinen DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, haziran ayında yaklaşık 468 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, yılın ilk altı ayında ise ihracat artışının Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini söyledi.
Elektrik-elektronik, kablo ve demir dışı metaller sektörlerinde güçlü bir performans görüldüğünü belirten Başkan Selim Kasapoğlu, tekstil sektöründe ise küresel rekabet koşullarının yakından takip edildiğini ifade etti. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "İlk 1000 İhracatçı" araştırmalarında yer alan Denizlili firmaları da kutlayan Kasapoğlu, bunun üretim kültürü ve girişimcilik birikiminin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.
Selim Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası'nın yeşil dönüşüm, dijitalleşme, savunma sanayii, enerji verimliliği, uluslararası finansman kaynakları, bilişim-yazılım sektörü iş birlikleri, Denizli Model Fabrika, DSO Verimlilik Merkezi, Teşvik Ofisi ve Şirinköy Projesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Savunma sanayii alanında TEİ ve Baykar Teknoloji ile gerçekleştirilen tedarikçi buluşmalarının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda farklı firmaların da Denizli'de ağırlanacağını kaydeden Selim Kasapoğlu, bu alanı yeni bir müşteri olarak görmekten ziyade, savunma sanayiinin üretim disiplini ve kalite kültürünü tüm sanayiye taşıyabilmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Konuşmasının sonunda odaların yalnızca üyelerinin sorunlarını dile getiren kurumlar olmadığını belirten Selim Kasapoğlu, "Odaların görevi, üyelerinin sorunlarını dile getirmekle birlikte, o sorunlara çözüm üretecek mekanizmaları da oluşturmaktır. Biz de son üç buçuk yıldır bütün çalışmalarımızı bu anlayışla şekillendirmeye çalışıyoruz" dedi.