Google Haberler

Selim Kasapoğlu: Rekabeti kaybetme riskimiz artıyor

Siparişler, finansmana erişim, daralan kâr marjları ve rekabet gücü açısından sanayicilerin zorlu bir dönemden geçtiğini belirten DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, rekabetin artık "daha fazla üretmekten çok daha akıllı üretmeyi" gerektirdiğini vurguladı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Selim Kasapoğlu: Rekabeti kaybetme riskimiz artıyor

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Selim Kasa­poğlu, küresel ve ulusal ekono­mide yaşanan gelişmelerin üre­tim ve ihracat üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu belirte­rek, enflasyonla mücadele sü­recini desteklediklerini ancak üretim tarafındaki gelişmele­rin de aynı hassasiyetle ele alın­ması gerektiğini söyledi.

DSO'nun temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Selim Kasapoğlu, de­zenflasyon politikasını anti­biyotik tedavisine benzeterek, "Süreç uzadıkça yararlı hücre­ler de zarar görüyor" değerlen­dirmesinde bulundu. Makro­ekonomik göstergelerdeki iyi­leşmenin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Selim Ka­sapoğlu, buna karşın siparişler, finansmana erişim, daralan kâr marjları ve rekabet gücü açı­sından sanayicilerin zor bir dö­nemden geçtiğini dile getirdi.

Verimlilik odaklı dönüşüm öne çıkıyor

Haziran ayı imalat sanayi ve­rilerine de değinen Başkan Se­lim Kasapoğlu, özellikle emek yoğun sektörlerde rekabet bas­kısının arttığını söyledi. Buna rağmen işletmelerin yatırımla­rını tamamen durdurmadığını belirten Kasapoğlu, sanayicile­rin verimlilik odaklı dönüşüme yöneldiğini ifade etti.

Dijitalleşme yatırımları, enerji verimliliği uygulamala­rı, yalın üretim çalışmaları ve yapay zekâ çözümlerinin daha fazla konuşulduğunu belirten Selim Kasapoğlu, "Daralan kâr marjlarına rağmen yatırımını tamamen durduran bir sanayi görmüyoruz. Çünkü artık reka­bet, daha fazla üretmekten çok daha akıllı üretmeyi gerektiri­yor" dedi.

Selim Kasapoğlu, mevcut ekonomik koşullara rağmen üretimden vazgeçmeyen bir sanayi yapısının bulunduğu­nu belirterek, işletmelerin ya­tırımlarını durdurmak yerine verimlilik artırıcı alanlara yö­neldiğini söyledi. Dijitalleşme, enerji verimliliği, yalın üretim ve yapay zekâ uygulamalarının sanayide daha fazla gündeme geldiğini ifade eden Selim Ka­sapoğlu, rekabet gücünün ko­runmasında dönüşüm yatırım­larının belirleyici olacağını dile getirdi.

İhracatta ilk yarı performansı

Konuşmasında Denizli'nin dış ticaret performansına da değinen DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, haziran ayında yak­laşık 468 milyon dolarlık ihra­cat gerçekleştirildiğini, yılın ilk altı ayında ise ihracat artışının Türkiye ortalamasının üzerin­de seyrettiğini söyledi.

Elektrik-elektronik, kablo ve demir dışı metaller sektörlerin­de güçlü bir performans görül­düğünü belirten Başkan Selim Kasapoğlu, tekstil sektöründe ise küresel rekabet koşullarının yakından takip edildiğini ifade etti. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "500 Büyük Sanayi Ku­ruluşu" ile Türkiye İhracatçı­lar Meclisi'nin (TİM) "İlk 1000 İhracatçı" araştırmalarında yer alan Denizlili firmaları da kut­layan Kasapoğlu, bunun üretim kültürü ve girişimcilik biriki­minin önemli bir göstergesi ol­duğunu söyledi.

Selim Kasapoğlu, Denizli Sa­nayi Odası'nın yeşil dönüşüm, dijitalleşme, savunma sanayii, enerji verimliliği, uluslarara­sı finansman kaynakları, bili­şim-yazılım sektörü iş birlikle­ri, Denizli Model Fabrika, DSO Verimlilik Merkezi, Teşvik Ofi­si ve Şirinköy Projesi başta ol­mak üzere çeşitli alanlarda ça­lışmalarını sürdürdüğünü be­lirtti.

Savunma sanayii alanında TEİ ve Baykar Teknoloji ile ger­çekleştirilen tedarikçi buluş­malarının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinas­yonunda farklı firmaların da Denizli'de ağırlanacağını kay­deden Selim Kasapoğlu, bu ala­nı yeni bir müşteri olarak gör­mekten ziyade, savunma sana­yiinin üretim disiplini ve kalite kültürünü tüm sanayiye taşıya­bilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda oda­ların yalnızca üyelerinin so­runlarını dile getiren kurumlar olmadığını belirten Selim Ka­sapoğlu, "Odaların görevi, üye­lerinin sorunlarını dile getir­mekle birlikte, o sorunlara çö­züm üretecek mekanizmaları da oluşturmaktır. Biz de son üç buçuk yıldır bütün çalışmala­rımızı bu anlayışla şekillendir­meye çalışıyoruz" dedi.

Çok Okunanlar