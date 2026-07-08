Selim Kasapoğlu: Rekabeti kaybetme riskimiz artıyor

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Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Selim Kasa­poğlu, küresel ve ulusal ekono­mide yaşanan gelişmelerin üre­tim ve ihracat üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu belirte­rek, enflasyonla mücadele sü­recini desteklediklerini ancak üretim tarafındaki gelişmele­rin de aynı hassasiyetle ele alın­ması gerektiğini söyledi.

DSO'nun temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Selim Kasapoğlu, de­zenflasyon politikasını anti­biyotik tedavisine benzeterek, "Süreç uzadıkça yararlı hücre­ler de zarar görüyor" değerlen­dirmesinde bulundu. Makro­ekonomik göstergelerdeki iyi­leşmenin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Selim Ka­sapoğlu, buna karşın siparişler, finansmana erişim, daralan kâr marjları ve rekabet gücü açı­sından sanayicilerin zor bir dö­nemden geçtiğini dile getirdi.

Verimlilik odaklı dönüşüm öne çıkıyor

Haziran ayı imalat sanayi ve­rilerine de değinen Başkan Se­lim Kasapoğlu, özellikle emek yoğun sektörlerde rekabet bas­kısının arttığını söyledi. Buna rağmen işletmelerin yatırımla­rını tamamen durdurmadığını belirten Kasapoğlu, sanayicile­rin verimlilik odaklı dönüşüme yöneldiğini ifade etti.

Dijitalleşme yatırımları, enerji verimliliği uygulamala­rı, yalın üretim çalışmaları ve yapay zekâ çözümlerinin daha fazla konuşulduğunu belirten Selim Kasapoğlu, "Daralan kâr marjlarına rağmen yatırımını tamamen durduran bir sanayi görmüyoruz. Çünkü artık reka­bet, daha fazla üretmekten çok daha akıllı üretmeyi gerektiri­yor" dedi.

Selim Kasapoğlu, mevcut ekonomik koşullara rağmen üretimden vazgeçmeyen bir sanayi yapısının bulunduğu­nu belirterek, işletmelerin ya­tırımlarını durdurmak yerine verimlilik artırıcı alanlara yö­neldiğini söyledi. Dijitalleşme, enerji verimliliği, yalın üretim ve yapay zekâ uygulamalarının sanayide daha fazla gündeme geldiğini ifade eden Selim Ka­sapoğlu, rekabet gücünün ko­runmasında dönüşüm yatırım­larının belirleyici olacağını dile getirdi.

İhracatta ilk yarı performansı

Konuşmasında Denizli'nin dış ticaret performansına da değinen DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, haziran ayında yak­laşık 468 milyon dolarlık ihra­cat gerçekleştirildiğini, yılın ilk altı ayında ise ihracat artışının Türkiye ortalamasının üzerin­de seyrettiğini söyledi.

Elektrik-elektronik, kablo ve demir dışı metaller sektörlerin­de güçlü bir performans görül­düğünü belirten Başkan Selim Kasapoğlu, tekstil sektöründe ise küresel rekabet koşullarının yakından takip edildiğini ifade etti. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "500 Büyük Sanayi Ku­ruluşu" ile Türkiye İhracatçı­lar Meclisi'nin (TİM) "İlk 1000 İhracatçı" araştırmalarında yer alan Denizlili firmaları da kut­layan Kasapoğlu, bunun üretim kültürü ve girişimcilik biriki­minin önemli bir göstergesi ol­duğunu söyledi.

Selim Kasapoğlu, Denizli Sa­nayi Odası'nın yeşil dönüşüm, dijitalleşme, savunma sanayii, enerji verimliliği, uluslarara­sı finansman kaynakları, bili­şim-yazılım sektörü iş birlikle­ri, Denizli Model Fabrika, DSO Verimlilik Merkezi, Teşvik Ofi­si ve Şirinköy Projesi başta ol­mak üzere çeşitli alanlarda ça­lışmalarını sürdürdüğünü be­lirtti.

Savunma sanayii alanında TEİ ve Baykar Teknoloji ile ger­çekleştirilen tedarikçi buluş­malarının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinas­yonunda farklı firmaların da Denizli'de ağırlanacağını kay­deden Selim Kasapoğlu, bu ala­nı yeni bir müşteri olarak gör­mekten ziyade, savunma sana­yiinin üretim disiplini ve kalite kültürünü tüm sanayiye taşıya­bilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda oda­ların yalnızca üyelerinin so­runlarını dile getiren kurumlar olmadığını belirten Selim Ka­sapoğlu, "Odaların görevi, üye­lerinin sorunlarını dile getir­mekle birlikte, o sorunlara çö­züm üretecek mekanizmaları da oluşturmaktır. Biz de son üç buçuk yıldır bütün çalışmala­rımızı bu anlayışla şekillendir­meye çalışıyoruz" dedi.