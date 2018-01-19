Senet ve bonoda karekod piyasayı daraltmayacak!

19 Ocak 2018

Mehmet KAYA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, karekodlu çek uygulamasının ardından aynı sistemin bono ve senetlere de yaygınlaştırılacağını, piyasada bir daralmaya yol açmamak için dikkatli biçimde uygulamaya geçeceklerini kaydetti. Tüfenkci, karekod ile ilgili Bankalar Birliği ile birlikte çalıştıklarını; bir yıl içinde uygulamaya geçmeyi hedeflediklerini açıkladı. Tüfenkci Çiftlikbank olarak adlandırılan sanal bir işletmenin kapatıldığını hatırlatarak, “saadet zinciri” benzeri faaliyet gösteren çeşitli illerdeki 11 firmayı da incelemeye aldıklarını kaydetti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Katar ile iş yapmanın “tam zamanı” olduğunu söyledi.

“Katar ile ticarette maliyeti düşürmeyi araştırıyoruz”

Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani’nin Türk firmalara öncelik verme konusundaki sözlerini aktaran Tüfenkci, “Şimdi Türk firmalarının işi sıkı tutarak, projeleriyle yakından ilgilenmelerini istiyoruz” diye konuştu. Bülent Tüfenkci, Katar ziyaretinde ilan ettiği Katar’a karayoluyla ulaşım için İran ve Irak ile görüşmelere yönelik “Irak’tan karayoluyla 5 günde ulaşım mümkün. Maliyeti de düşürmek istiyoruz. Irak’tan transiti kolaylaştırıcı adım atmasını bekliyoruz. Biz, Ekonomi ve Dışişleri bakanlıkları devreye girerek, bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

E-ticarette güven damgası

E-ticaret firma ve sitelerine verilecek “güven damgasında” TOBB ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Tüfenkci, “Zorunlu olmamakla beraber güven damgası verdiğimiz sitelerden, rahatlıkla alışveriş yapılabileceğini, şikayet olduğunda da bakanlığımızın ve güven sağlayıcı kuruluşun takibinde olduğunu tüketicinin bilmesini sağlayacağız. Böylece güven damgası taşıyan e-ticaret sitelerinin öne çıkmasını da sağlamış olacağız” diye konuştu.

Binin üzerinde iş görüşmesi yapıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iş dünyasına çağrı yaparak, “Katar ile iş yapmanın tam zamanı” dedi. TOBB Türkiye Katar İş Forumu’na 200 Türk ve 200 Katarlı firmanın katıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, bir yıl önce KOBİ ağırlıklı yaptıkları çalışmaya kıyasla ilginin daha da yükseldiğini gözlediklerini anlattı. Hisarcıklıoğlu ankette ortalama iş görüşmesi sayısının firma başına 6 olarak ölçüldüğünü vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Katar ile iş yapmanın tam zamanı. Bugün A’dan Z’ye her türlü tüketim mallarını satabileceğiniz bir pazar var. Türkiye için müthiş bir fırsat var” diye konuştu.

“Katar'ın 100 milyarlık altyapı yatırımından pay almalıyız”

Hisarcıklıoğlu, Katar’dan doğrudan Türkiye’ye yapılan yatırımların 1,3 milyar dolara çıktığını, diğer ülkelerdeki Katar’lı firmaların da yatırımlarının söz konusu olduğunu belirterek, “Katar’lı şirketler, medya da dahil her sektöre yatırım yapıyorlar. 2022 Dünya Kupası ve 2030 vizyonu kapsamında Katar’da yaklaşık 100 milyar dolara yakın altyapı yatırımları yapılacak. Bizim bunlardan istifade etmemiz lazım” ifadesini kullandı.

Çiftlikbank’ın faaliyeti durdu, 11 firma inceleniyor



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “çiftlikbank” adıyla faaliyet gösteren firmanın benzeri faaliyetlerin gözlendiğini söyledi. Çiftlikbank ile ilgili 3 ayrı incelemeden 2’sinin tamamlandığını belirten Tüfenkci, diğer 11 firmayla ilgili de vatandaşları uyardı. Tüfenkci, “Bu sistemle çalışan 11 tane daha çeşitli adlarla faaliyette bulunan organizasyonlar var. Bunlara karşı da müfettiş görevlendirdik. Vatandaşlarımızın, gerçek mal satımı olmayan organizasyonlara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz” diye konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın faaliyetlerini inceleme altına aldığı şirketlerin, “piramit satış” işlemi olarak tanımlanabilecek türde bir faaliyet yürüttüğü kaydedilerek bunlar, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi, Skp Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cashçiftlik, Maden. İm, Elit Çiftlik, Çiftlikshop, Çiftlikmania, Bizim Tavuklar, Çılgın Tavuklar olarak sıralandı. İncelemenin 18 Aralık 2017’den beri sürdüğü belirtildi.