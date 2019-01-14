14 Ocak 2019

Sabiha TOPRAK

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı sanayi üretim endeksini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksinde aylık yüzde 0.3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5’luk gerilemeyi değerlendirerek, “Sanayi üretim endeksi ihracatımızdaki olumlu gelişmelere rağmen iç talepteki azalmaya bağlı iç pazardaki durgunluk nedeniyle maalesef hem aylık hem yıllık bazda geriledi.” dedi.

Ana sanayi grupları içerisinde kasım ayında yıllık olarak imalat sanayideki yıllık yüzde 7.1, ara mallarındaki yüzde 11.9 ve sermaye mallarındaki yüzde 8.3’lük gerilemeye dikkat çeken Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi verilerinin detaylarına baktığımızda üretimdeki daralmada imalat sanayinin yanında ara malları ve yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarındaki belirgin gerileme dikkat çekiyor.” dedi