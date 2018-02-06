Seyahat için üç ayda 18 milyar lira harcandı

06 Şubat 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2017 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2017'nin temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyreğinde seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 0,1 artarak 33 milyon 16 bin olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde seyahate çıkanlar 357 milyon 298 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10,8, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 540 lira oldu.

Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişinin seyahat harcamaları, 2017'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artışla 17 milyar 831 milyon 201 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.

Yurt içi turizm harcamasının yüzde 88,8'ini (15 milyar 832 milyon 489 bin lira) kişisel, yüzde 11,2'sini (1 milyar 998 milyon 712 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılanlar yüzde 62,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 31,3 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 3,4 ile sağlık takip etti.

Anılan dönemde seyahate çıkanlar 234 milyon 991 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 74 milyon 270 bin gecelemeyle kendi evi yer alırken, bunu 25 milyon 196 bin geceleme sayısıyla otel izledi.