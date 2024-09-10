SGK Listeyi Güncelledi: bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi olan hastalıkların güncel listesini paylaştı. İş hayatında sağlık sorunları nedeniyle iş gücünde yüzde 60 oranında kayıp yaşayan bireyler, bu hastalıklardan birine sahip olmaları durumunda erken emeklilik hakkından yararlanabilecek.

SGK'nın düzenlemelerine göre, malulen emeklilik için sigortalı bireylerin en az 10 yıl çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

Erken emekliliğe tabi olan hastalıklar

SGK'nın belirlediği ve malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen bazı hastalıklar şunlar:

* Kanser

* Epilepsi

* Parkinson Hastalığı

* Beyin Tümörleri

* Behçet Hastalığı

* Organ Nakli (Kemik iliği hariç)

* AIDS

* Tüberküloz

* Siroz

* Zeka Geriliği

* Şizofreni

* Bipolar Bozukluk

* Multipl Skleroz (MS)

* Serebral Palsi

* Felç ve Uzuv Kayıpları

* Demans

* Görme Kaybı

Bu hastalıkların, kişinin iş gücünde yüzde 60 veya daha fazla kayba neden olması durumunda malulen emeklilik hakkı kazanılabiliyor. Ancak her hastalık durumunun malulen emeklilikle sonuçlanmadığını, iş gücünde kaybın derecesinin belirleyici olduğunu unutmamak gerekiyor.