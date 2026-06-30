Shein ve Temu alışverişlerine yeni vergi şoku! 150 euro altındaki siparişler için ek ücret dönemi başladı

Yunanistan, Avrupa Birliği'nin yeni gümrük düzenlemesi kapsamında Çin, ABD ve diğer AB dışındaki ülkelerden verilen 150 euroya kadar olan online siparişler için yeni ücret uygulamasını yürürlüğe koydu. Böylece Shein, Temu ve benzeri platformlardan alışveriş yapan tüketiciler, siparişlerinde ilave maliyetle karşılaşacak.

Ücret paket başına değil, ürün türüne göre hesaplanacak

Yeni sistemde 3 euroluk ücret, paketin tamamı için değil, pakette bulunan her farklı ürün türü için uygulanacak. Örneğin aynı siparişte bir kitap, bir defter ve bir kalem bulunuyorsa üç farklı ürün kabul edilerek toplam 9 euro ek ücret tahsil edilecek. Ancak aynı üründen birden fazla sipariş verilmesi durumunda tek ürün türü sayılacak ve yalnızca 3 euro ücret alınacak.

Ücreti tüketici doğrudan ödemeyecek

Gümrük ücreti doğrudan tüketiciden tahsil edilmeyecek. Ödeme; e-ticaret platformu, satıcı, kargo şirketi veya yetkilendirilmiş ithalat temsilcisi tarafından gümrük idaresine yapılacak. Ancak bu maliyetin alışveriş sırasında ödeme ekranına ya da teslimat aşamasında tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

İade edilen ürünlerde ücret geri alınamayacak

Sipariş edilen ürünün tüketici tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilmesi halinde ödenen 3 euroluk ücret geri ödenmeyecek. Ancak ürünün ayıplı çıkması veya sipariş şartlarına uygun olmaması gibi gümrük mevzuatında belirtilen özel durumlarda ücret iadesi yapılabilecek.

KDV uygulamasında herhangi bir değişiklik yok

Yeni düzenleme yalnızca ek gümrük ücretini kapsıyor. Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. IOSS sistemi kullanılan siparişlerde KDV yine alışveriş sırasında tahsil edilirken, diğer sistemlerde ürünün gümrükten geçişi sırasında ödenmeye devam edecek.

Uygulama 2028 yılına kadar sürecek

Geçici olarak hayata geçirilen bu uygulama 30 Haziran 2028'e kadar yürürlükte kalacak. 1 Temmuz 2028'den itibaren ise ürünlerin değerine bakılmaksızın standart gümrük sistemi uygulanacak ve ithalat vergisi ürünün gümrük sınıflandırmasına göre belirlenecek.

AB içindeki alışverişler düzenlemeden etkilenmeyecek

Yeni düzenleme yalnızca Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gönderilen ürünleri kapsıyor. Yunanistan içinden veya AB üyesi ülkelerden yapılan alışverişlerde ise mevcut uygulama devam edecek ve 3 euroluk ek ücret uygulanmayacak.