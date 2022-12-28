Siber güvenlikte yerli firma dünya sıralamasına girdi
Bilişim sektörü üreticileri ve iş ortaklarına uçtan uca siber güvenlik hizmeti sunan ADEO Cyber Security; dünyanın önde gelen siber riskler analiz araştırma şirketi MSSP Alert tarafından hazırlanan “Dünyadaki En İyi 250 MSSP” listesine girerek büyük bir başarıya imza attı.
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30 farklı ülkeden şirketlerin değerlendirildiği araştırmaya 231. sıradan giriş yapan ADEO Cyber Security, listeye giren ilk yerli siber güvenlik firması oldu.
ADEO Stratejiden Sorumlu Başkan Halil Öztürkci; “Tüm dünyada siber saldırılar, kurumların tek başlarına karşı koymalarının giderek zorlaştığı bir konu ve buna karşı güvende olmanın yolu da profesyonel bir ekip ile iş birliği yapmaktan geçiyor” dedi.