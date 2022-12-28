Siber güvenlikte yerli firma dünya sıralamasına girdi

30 farklı ülkeden şirketlerin değerlendirildiği araştırmaya 231. sıradan giriş yapan ADEO Cyber Security, listeye giren ilk yerli siber güvenlik firması oldu.

ADEO Stratejiden Sorumlu Başkan Halil Öztürkci; “Tüm dünyada siber saldırılar, kurumların tek başlarına karşı koymalarının giderek zorlaştığı bir konu ve buna karşı güvende olmanın yolu da profesyonel bir ekip ile iş birliği yapmaktan geçiyor” dedi.