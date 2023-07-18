Sıfır araçtaki stokçuluğa 67 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan firmalarla ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Buna göre Kahramanmaraş depremlerinin ardından acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde 'fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen' 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesildi.

Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin Türk Lirası idari para cezası verildi.

Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerindeki artışa dair de denetim yapıldı.

Orta ölçekli markete 74 bin 303 lira 50 kuruş, ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 642 lira olmak üzere 3 markete 965 bin 945 lira idari para cezası verildi.