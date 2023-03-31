Sıfır Atık Projesi 3.9 milyon tonluk sera gazı salımını engelledi

Dünya Bankası verilerine göre dünya genelinde kişi başına bir günde ortalama 0.4 kilogram atık çıkartılıyor. Söz konusu değerin 0.11 ila 4.54 kilogram arasında değiştiği belirtilirken, durumun devam etmesi halinde ise 2050’ye kadar yılda 3.88 milyar ton atık oluşabilir.

Gıda kaybı ve israfı küresel çapta sorun olmaya devam ederken, gıda kayıplarının daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Gıda israfı ise genellikle gelişmiş ülkelerde meydana geliyor. Gıda kaybının yanı sıra gıda israfı da büyük çapta çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açıyor. Atılan yiyecekler ise küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unu oluşturmakta.

62.3 milyar lira ekonomiye kazandırıldı

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanımı temelinde atık oluşumunun engellenmesi kapsamında ise Türkiye’de 2017 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 164 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanmaya başlanırken, projenin uygulanması amacıyla ise 2019’da Sıfır Atık Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Proje başlangıcından bu yana 20.4 milyon ton kağıt-karton, 5.4 milyon ton plastik, 2.3 milyon ton cam, 0.5 milyon ton metal ve 5.2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 33.8 milyon ton geri kazanılabilir atık, bakanlıkça lisanslı işletmelerce işlendi. Ekonomiye kazandırılan atıkların değeri ise 62.2 milyar lira.

572 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile sağlanan enerji tasarrufu 530 milyon kilovatsaat olarak hesaplanırken, su tasarrufu 572 milyon metreküp, metreküp depolama alanı tasarrufu ise 69 milyon oldu. Böylece proje ile ile 3,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi, 347 milyon ağaç kurtarıldı, 87 milyon varil petrol, 650 milyon ton ham maddeden de tasarruf edildi.