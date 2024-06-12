SİGARA FİYATLARI 2024 HAZİRAN: Sigaraya zam mı geliyor? En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL olacak?

Sigara fiyatları peş peşe gelen zamlarla birlikte gündemde. Geçtiğimiz haftalarda sigara fiyatlarına 3 TL zam geldi. Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber sigara fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yolda. ÖTV, ocak ve temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Yılın ilk 5 ayında ÜFE yüzde 17.87 oldu. Yüzde 20'lik artış ile paket başına 34,2 lira asgari maktu vergi tutarı olacak. Sigarada ayrıca ikinci vergi olarak paket başına 4,8 lira da maktu vergi var. Bu tutar da yüzde 20 artışla 5,8 lira olacak.

Sigara zammı ne zaman, ne kadar olacak?

Bu hesaplamalar ışığında sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altında kalmayacağı tahmin ediliyor. Zaten piyasadaki en ucuz sigara 56 TL olduğu için, 10 TL'lik bir vergi artışı sonucunda fiyatın 66 TL'ye çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili.

Güncel sigara fiyatları

BAT grubunun en pahalı sigarası 75 TL, en ucuzu 58 TL; TT grubunun en pahalı sigarası 64 lira, en ucuzu 53 TL; Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 70 TL; en ucuzu ise 56 TL olmuştu. JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu 58 lira; Philip Morris (PM) sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira olmuştu.