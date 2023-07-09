Sigaranın paketine 5 lira zam yolda

Deprem harcamalarının finanse edilmesi için Meclis'e sunulan yasa teklifiyle tütün ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarıldı.

Habertürk yazarı Rahim Ak'ın aktardığına göre satış fiyatı üzerinden hesaplanan efektif KDV oranı da yüzde 15,25’ten yüzde 16,67’ye çıktı.

Bir paket sigarada yüzde 82,5 vergi

Böylelikle, 5 Temmuz'daki ÖTV artışıyla endüstrinin ortalama fiyat seviyesindeki bir paket sigaranın üzerindeki toplam vergi yükü yaklaşık yüzde 81’den yüzde 82,5’e yükseldi.

Ak, yeni vergi oranının sigara fiyatlarını nasıl etkileyeceğine dair şu analizi yaptı: Yüzde 63 oranında uygulanan nispi vergi dolayısıyla mali çarpan KDV’nin yüzde 20’ye artırılmasıyla, sigaralar üzerindeki toplam verginin daha da yüksek bir oranı fiyata bağlı hale gelmesini sağladı.

Sigaralar için yaklaşık 6,8 olan mali çarpan 7,5’a yükseldi. Böylece gerçekleşen maliyet artışları fiyatlara yaklaşık 6,8 katı yerine 7,5 katı seviyesinde yansıyacak. Örneğin, 1 TL’lik bir maliyet artışının perakende satış fiyatına yaklaşık 7,5 TL artış olarak yansıtılması gerekecek.

Sigaraya zam gelecek mi?

Sigara sektöründe ÖTV ve KDV’de gerçekleşen artışların ve mali çarpanın 7,5’a yükselmesinin, ortalama fiyat seviyesindeki bir paket sigaranın perakende satış fiyatında 5 TL’nin üzerinde artış ihtiyacı getireceği hesaplanıyor.

Kur ve enflasyon kaynaklı diğer maliyet artışları ile birlikte düşünüldüğünde bu rakamın daha da artabileceği düşünülüyor. Tütün mamullerinin enflasyon sepetindeki yüzde 4’e yakın ağırlığı düşünüldüğünde maliyetlerin katlanarak fiyata yansımasının enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi kaçınılmaz olacak.