Sigaraya 10 yılda 329 milyar lira ödedik

08 Şubat 2018

Türkiye'de son 10 yılda satılan sigara adedi 1 trilyonun üzerine çıkarken, bu satış karşılığında 329 milyar lira harcandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de sigaraya ödenen para son 10 yılda sürekli artış gösterdi.

Ülkede, 2008 yılında 108 milyar adet sigara için 18,3 milyar lira harcama yapılırken, 2017 yılında 106 milyar adet sigara için 56 milyar lira ödendi. Son 10 yılda satılan 1 trilyon adet sigaraya karşılık, vatandaşın cebinden 329 milyar lira çıktı.

10 yılda 3,6 milyar dolarlık ihracat

Söz konusu dönemde Türkiye'nin sigara ihracatı da önemli oranda arttı. 2008'de 25,6 milyar adet sigara ihraç edilirken, bu rakam geçen yıl 49,3 milyar adede yükseldi. 2017'de yapılan sigara ihracatının ekonomik değeri 484,2 milyon dolar olarak gerçekti. 2008-2017 yıllarındaki sigara ihracatının toplamı ise 3,6 milyar dolara yaklaştı.

Sigara iç satışı ve ihracatı yıllar itibarıyla şöyle: