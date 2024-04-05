SİGARAYA BİR ZAM DAHA GELDİ: Zam sonrası sigara fiyatları kaç TL? İşte en ucuz ve pahalı sigara
Sigaraya art arda gelen zamlar nisan ayının ilk haftasında gündemden düşmüyor. Dün sigara fiyatlarına gelen 9 TL'lik artışın ardından bugün bir sigara grubuna daha 6-7 TL zam geldi. Sigara zammının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtilirken zam sonrası sigara fiyatları araştırılıyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, zamlı sigara fiyatları kaç TL? En ucuz ve pahalı sigara kaç lira?
Sigara zammı 2024 Nisan ayı itibarıyla gündemde yer alıyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada zamlı sigara fiyatları da paylaşılıyor.
Sigaraya zam mı geldi?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna 6-7 TL zam geldiğini paylaştı.
Dündar, sosyal medya hesabından zamlı sigara fiyatları listesini paylaşarak, "Bir sigara grubuna daha zam geldi. PM grubuna zam" notunu düştü.
Winston grubuna dün 9 TL zam gelmişti.
En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?
Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.
Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.