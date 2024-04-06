Sigaraya zam 2024 güncel fiyat: Sigara fiyatlarına peş peşe zam! En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

Sigara fiyatlarına nisan ayıyla birlikte peş peşe zam geliyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da yeni fiyat listeleri paylaşılmaya başlandı. 2 sigara grubuna 9 TL ve 6 TL zam gelmesinin ardından yeni zamlar geldi. 2 sigara grubu daha sigara fiyatlarına zam yaptı.

Sigaraya zam geldi mi?

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından BAT ve TT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

BAT sigara grubuna ortalama 7 TL'lik zam gelirken zamlı sigara fiyatları bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Zam gelen bir başka sigara grubu ise TT oldu. TT sigara grubuna yapılan 6 TL zam, bugünden itibaren geçerli olacak.

Güncel sigara fiyatları: En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?

Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira; BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira oldu.

JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitti. Yeni fiyatlara göre sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira oldu.