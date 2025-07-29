Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, dün sigara tiryakilerini üzecek bir haber daha vermiş ve JTI grubuna ikinci kez zam yapıldığını açıklamıştı.

Dündar, JTI grubundaki sigara zamlarının 29 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirtirken, bu zamla birlikte JTI grubundaki en pahalı sigara 215 TL'ye, en ucuz sigara ise 85 liraya yükseldi.

Sigaraya neden iki kere zam geldi?

Peş peşe gelen artışlar kafaları karıştırırken, sigaraya neden iki kere zam geldiği merak konusu oldu.

Bu sorunun cevabı da Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan geldi.

Zam tutarı iki taksitte yansıtıldı

Özgür Aybaş, sigaraya gelen ilk zammın vergi zammı olduğunu, ikinci zammın ise maliyet zammı olduğunu açıkladı. JTI grubunun toplam 11 TL olan zam tutarını 2 taksitte yansıttığını ifade eden Aybaş, alkollü içkilerede yakın zamanda zam geleceğini duyurdu.

Alkole de zam geliyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aybaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sigaraya niye yeniden zam geldi daha 1 ay olmadı diyorsunuz haklı olarak. O gelen zam vergi zammıydı normalde 11 tl gelecekti maliyet zammı ile birlikte 2 taksitte yaptılar alkollü içkilerede yine zam gelecek yakın zamanda."