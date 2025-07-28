Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara markalarına peş peşe gelen fiyat artışlarına bir yenisinin daha eklendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamaya göre, JTI grubuna ikinci kez zam yapıldı.

Dündar, paylaşımında JTI grubundaki sigara zamlarının yarından itibaren uygulanacağını da duyurdu.

En ucuz ve en pahalı sigara kaç lira?

Buna göre JTI Grubundaki en pahalı sigara 215 TL olurken, en ucuz sigara ise 85 liraya yükseldi.