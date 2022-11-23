Siltaş Panorama’da 2+1 daireler özel olarak tasarlandı

LifeX konseptiyle sadece bir ev değil komple bir yaşam alanı sunan Siltaş Yapı’nın yakın zamanda lansmanını gerçekleştirdiği Siltaş Panorama’da yer alan 2+1 daireler, her metrekaresiyle fonksiyonel ve ayrıcalıklı bir hayat vadediyor. Adını, önü hiç kapanmayacak panoramik deniz ve adalar manzarasından alan projede yer alan 2+1 daire seçenekleri 70 ila 115 metrekare arasında değişiyor.

Proje 7 ve 11 katlı 13 bloktan oluşuyor

Siltaş Panorama, panoramik adalar manzarasıyla yeşilin huzurunu bir arada sunuyor. Gün ışığından maksimum biçimde yararlanan projede 2+1 dairelerin yanı sıra 3+1, 3,5+1, 4+1 ve 5+1 dairelerde konfor için her detaya ve metrekareye ayrı önem veriliyor. 23 bin metrekarelik arazi alan üzerinde kurulu olan proje 7 ve 11 katlı 13 bloktan oluşuyor. 650 konut ve 23 ticari ünitenin yer aldığı projenin yüzde 65’i sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayrılmış durumda. Kara, deniz, hava yolu ve raylı sistem gibi pek çok farklı ulaşım alternatifinin kesişim noktasında yer alan Siltaş Panorama; metroya 4 dakika, Pendik sahiline 5 dakika, Pendik Marina’ya 9 dakika, yüksek hızlı trene ve İDO Pendik Terminali’ne 5 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika, Viaport’a 18 dakika, Adalar’a 25 dakika ve üçüncü köprü bağlantı yoluna 10 dakika mesafede konumlanıyor.

LifeX konsepti ile dikkat çekiyor

Siltaş Panorama, kayıpsız alan felsefesiyle modern bir mimari, trafikten uzak, doğanın içinde huzurlu bir ortam ve eksiksiz bir sosyal yaşam deneyimi vadediyor. LifeX konseptiyle dikkat çeken projede; tüm misafirlerin beş yıldızlı otel konforunda ağırlanabileceği misafir süiti, geniş ekranda film ya da maç izleyebilecekleri cep sineması, klasik bir kafeterya yerine içeceklerini yudumlarken aynı zamanda kütüphaneden seçtikleri bir kitabı okuyabilecekleri bir kafe-kütüphane başta olmak üzere yaşama ekstra konfor katacak pek çok detay bulunuyor. Elektrikli araçlar için e-şarj istasyonu altyapısının bulunduğu projede; yüzme havuzu, toplantı odası, çocuk oyun odası, fitness salonu ve sauna da yer alıyor. Projede bulunan yürüyüş ve bisiklet parkuru, kamelya ve dinlenme alanları, spor ve oyun sahaları, süs havuzları, şelaleler ve koku bahçeleri de ev sahiplerinin hayatına konfor katmaya hazırlanıyor.