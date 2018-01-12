Şimşek: Reel sektör, sermaye piyasalarına ve ortaklıklara ağırlık vermeli

12 Ocak 2018

ANKARA(DÜNYA)- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılındaki finansman genişlemesi nedeniyle bankaların büyümeyi finanse etme kapasitesinin azaldığını, reel sektörün sermaye piyasalarına ve ortaklıklara daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

MÜSİAD’ın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında konuşan Şimşek, Kredi Garanti Fonu kaynaklı finansmanını 2018’de de süreceğini ancak, ihracat ve imalat sanayine ağırlık verileceğini kaydetti.

Türkiye’nin 2018’de 3 ayrı kanaldan büyüyeceğini belirten Mehmet Şimşek, bunları; yatırımlar, tüketim, dış talep olarak sıraladı. Şimşek, “2017 kadar güçlü olmasa da 2018’de de iyi bir büyüme gerçekleşecek” diye konuştu.

“Şimdi sıra reformlarda”

Mehmet Şimşek, Türkiye’nin güçlü bir reform programı olduğunu ancak terör örgütlerinin saldırısı, FETÖ’nün darbe girişimi ve jeopolitik riskler nedeniyle reformlara yeterince ağırlık verilemediğini vurguladı. “Şimdi reform zamanı” diyen Mehmet Şimşek, Türkiye’nin temel görünümünü düzeltecek kapsamlı bir reformun hızla hayata geçirileceğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, eğitim, beşeri sermayenin niteliğinin artırılması, yatırım ortamı rekabetçiliğin güçlendirilmesi, girişimciliğin geliştirilmesi, iş gücü esnekliğinin arttırılması, yargı, kamu maliyesi, kamu yönetimi ve sermaye piyasalarının geliştirilmesini reform alanları olarak sıraladı.

Mehmet Şimşek, bu reform programı içinde yatırımların, sanayiye yönlendirilmesi, girişimcilikte sermaye piyasalarının daha etkin kullanılması, işgücünde kıdem tazminatının ve kısa zamanlı çalışmanın düzenlenmesini ise iyileştirme alanları olarak aktardı.

Şimşek, kamu maliyesinin çok iyi durumda olmasına karşılık, harcama alanlarında katılık eğilimini risk unsuru olarak vurguladı.

Mehmet Şimşek, işsizlik, cari açık ve enflasyonu Türkiye’nin temel sorunları olarak vurgularken, bunlardan enflasyonun hem yatırımları önleme, hem de istikrarlı büyümeyi engelleme bakımından önem taşıdığını; 2018’de para politikasının ve reformların etkisiyle enflasyonda ciddi bir gerileme beklediklerini anlattı. Şimşek, 2017’de para politikasının etkisinin sınırlı kalma nedeni olarak ise KGF programı olduğunu savundu.

OHAL kalkınca

Mehmet Şimşek, dünyada Türkiye’nin demokrasi algısında bir bozulma olduğu yönündeki görüşlere de işaret ederek, terörle mücadele ve darbe girişimine karşı alınan önlemlerin tam olarak anlaşılmadığını, bunlarda sağlanan iyileşme ve OHAL’in kaldırılmasıyla Türkiye’nin demokrasiden uzaklaşmadığını göstereceğini belirtti.

MÜSİAD 2018’de iyimser

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 2018 yılından iyimser olduklarını vurguladı. Her yıl açıkladıkları yıl sonu değerlendirme ve gelecek yılın beklentilerini içeren anketin sonuçlarını açıklayan Kaan, MÜSİAD üyelerinin yüzde 31’inin 2017’de yatırımlarını arttırdığını, yüzde 32’sinin azaldığını belirtti.

2017 yılında üyelerinin yüzde 37’sinin çalışan sayısı artarken, yüzde 21’inin çalışan sayısı azaldı.

Abdurrahman Kaan tarafından açıklanan MÜSİAD üyeleri 2018 beklentilerinin temel başlıkları şöyle:

Yatırımlarının artmasını bekleyenler: yüzde 50

İstihdamın artmasını bekleyenler: yüzde 42

Tasarrufun artacağını bekleyenler: yüzde 35

Genel ekonominin daha iyi olacağını bekleyenler: yüzde 57

Daha kötü olacağını bekleyenler: yüzde 23

MÜSİAD Başkanı Kaan, hükümetten beklentilerini sıralarken de metrekare büyüklüğü 500 ile 2 bin arası olan küçük sanayi siteleriyle OSB’ler arasında konumlanacak Toplu Sanayi İşletme Bölgeleri (TOSİ) kurulması, Tarımsal Yatırım Fonu oluşturulması, kamu-özel ortaklığı mevzuatının basitleştirilerek yenilenmesi gerektiğini bildirdi.