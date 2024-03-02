Şimşek'ten ihracat değerlendirmesi: Program çalışıyor; ekonomide dengelenme devam ediyor

Ticaret Bakanlığı'nın şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 8,5 gerileyerek 28 milyar 87 milyon dolara düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından verileri değerlendirdi.

Şimşek şunları kaydetti: "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz."