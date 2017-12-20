Şirketlerden istihdam ve yatırım mesajı

20 Aralık 2017

Türkiye'nin önde gelen sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri, ekonomide gelecek yıl pozitif gelişmeler yaşanacağı öngörüsünde bulunurken, yatırım ve istihdam konularında harekete geçecekleri mesajını verdi.

2017'de büyüme anlamında iyi bir performans gösteren Türkiye ekonomisinin, 2018'de de başarılı bir tablo ortaya koyacağı öngörülüyor. Söz konusu öngörüler doğrultusunda, inşaattan lojistiğe, bilgi ve iletişim teknolojisinden tasarıma çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri, gelecek yıl istihdam ve yatırımlar konusunda önemli adım atacaklarını belirtti.

Mega Metal

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, yüksek teknolojili bakır tel sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin oldukça iyi bir yıl geçirdiğini belirterek, "2018 büyüme hedefimiz yüzde 50. Bu büyüme ivmesinin en güzel tarafı da şu; genelde sanayi şirketleri, önce büyür sonra arz ve talep yaratır. Biz önce talebi oluşturup, o talep doğrultusunda büyüyoruz." diye konuştu.

Gelecek yıl önceliklerinin yeni yatırımlar olacağını aktaran Turgut, üretimi büyütmenin yanı sıra ileri teknolojiye de yatırım yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Turgut, ihracatta Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya odaklandıklarını, mevcutta 30 ülkeye dış satım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıl ihracat hedefimiz 45 bin ton civarında. Bu rakam aynı zamanda ihracatımızın yüzde 50 artması anlamına geliyor. Yaklaşık 15 milyon euro yatırım planımız var. Bir dünya şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda, Avrupa'da ve ABD'de merkez ofisler bulundurmak istiyoruz. Avrupa ayağında yola koyulduk. Yeni yılla birlikte İtalya Milano'da bir ofis ve üretim hattı devreye sokacağız. Bu büyümenin de katkısıyla 2018 hedefimiz, bu yıl 250 milyon dolar olan ciromuzu yaklaşık yüzde 45 artırmak."

T-Systems

T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu da 2017'de hedefleri doğrultusunda yüzde 20 büyüdükleri bilgisini verdi.

Türkiye piyasasında, faaliyet gösterdikleri her sektörde pazarın güçlü oyuncularından biri olduklarını anlatan Kılıçoğlu, "Yeni yılda farklı alanlarda açılımlarımız olacak. Planlarımız doğrultusunda yüzde 20-25'lik istihdam artışı öngörüyoruz. Hepimiz teknolojiyle iç içe yaşar hale geldik. Bulut bilişim pazarı hızla büyüyor. Tahminlere göre 2020'ye kadar pazarın 250 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Türkiye'de de şirketlerin bulut bilişime ilgisi her geçen gün artıyor. Biz de bu noktada müşterilerimize güvenli bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerini; güncel gereksinimler doğrultusunda dinamik çözümler olarak sağlıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Netlog

Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak ise şirket olarak kuruldukları 2003 yılından bu yana yakaladıkları büyüme trendi ile bugün sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda bölgenin en önemli lojistik firmaları arasına girmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yaptıkları tüm yatırımların, attıkları her adımın arkasında, lojistikte Türkiye'den bir dünya markası çıkarma hedefinin bulunduğunu abnlatan Çak, şunları söyledi:

"Bu hedef doğrultusunda bizler için çok önemli somut gelişmelerin yaşandığı 2017'yi, bir anlamda Netlog'un atılım yılını geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz yıl içinde, dünyanın en önemli yatırım şirketlerinden Abraaj Group ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, bizler için yeni agresif bir yatırım ve yapılanma sürecinin de başlangıcı niteliğinde. Gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme trendimizi koruyarak, altyapımızı güçlendirmeye, çalışanlarımıza ve sektörümüze yatırım yapmaya devam edecek, küresel büyüme vizyonumuza katkıda bulunacak yeni ortaklık ve satın alma fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye ile birlikte büyüyen bir şirket olarak, ülkemiz ekonomisinin, küresel anlamda hak ettiği seviyeye gelmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu kapsamda önümüzdeki yıl için lojistik, depolama ve altyapımıza 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı, 500 ila bin kişi arasında yeni personel istihdamı yapmayı planlıyoruz. Bu sayı bazı projelerimizin harekete geçmesiyle daha da artabilir."

İki Design Group

İki Design Group Kurucu Ortağı Murat Kader, kurulduklarından bu yana geçen 22 yılda 460 projeye imza attıklarına işaret ederek, 2017'de ise devam edenlere ek olarak toplam 19 yeni projeyi hayata geçirdikleri bilgisini verdi.

Tasarım yaptıkları alanı metrekare bazında 2017'de 1 milyon 831 bine çıkardıklarını anlatan Kader, ayrıca bu yıl kazandıkları ile toplamda 60 ödüle ulaştıklarını söyledi.

Kader, 2017'nin, inşaat sektöründe öncü rol üstlenen şirketler ve konut piyasasındaki faiz düzenlemeleri sayesinde en az hasarla geride bırakıldığını belirterek, "2018'de kentsel dönüşüm sürecinin hız alacağını ve inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki rolünün güçleneceğini öngörüyoruz. Ekonomimizdeki yüzde 11'lik büyüme oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Bu yıl için büyüme tahminleri yüzde 7'ye çıktı. 2018'de ise büyümenin yüzde 3,5 olması bekleniyor. Lokomotif sektör olarak inşaat sektöründe de buna paralel ciddi bir büyüme bekliyoruz. Ofisimizde şu anda devam etmekte olan projelerden de anlaşılıyor ki önümüzdeki yıl bizi yüksek bir tempo bekliyor." diye konuştu.

Hafele

Hafele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun da konutu; "talebin canlı olduğu, aynı zamanda değişim ve dönüşümlerin hızlı yaşandığı bir sektör" şeklinde nitelendirerek, mobilya sektörünün de özellikle KDV indirimlerinden sonra ivmelendiğini söyledi.

Bu ivmeyi fark yaratarak sürdürmenin gerekliliğine inandıklarını vurgulayan Uytun, "Geliştirdiğimiz Hafele Concept Project ile konut sektörünü tüm dünyada değiştirme iddiasıyla yola çıktık. Söz konusu proje ile 2018'de yüzde 400 büyüme öngörüyoruz." diye konuştu.

Çağdaş Holding

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar ise, 30 yıldır Bodrum'da 30 faaliyet gösterdiklerini belirterek, "2016 ciromuz 160 milyon liranı üzerinde. Bu yıl ise ciromuzun 180 milyon liraya ulaşmasını öngörüyoruz. Son 5 yılda devreye aldığımız projelerin yatırım tutarı ise 195 milyon euroyu aştı." dedi.

Bodrum merkezde 100 milyon euro yatırımla Swissotel Resort Bodrum Hill'i devreye aldıklarını anlatan Çağlar, "Bu otelimizin açılışını 2019'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçmeler bölgesinde Şalvarağa'da ise 15 milyon euroluk yatırımla 5 lüks villa geliştiriyoruz. Ayrıca, Bodrum'un merkezinde Skyhill Homes'un inşaatına start verdik." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA